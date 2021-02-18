закрыть
18 февраля 2021, четверг, 12:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На «винодельне Путина» под Геленджиком вдобавок к аквадискотеке построят большой аквапарк

1
  • 18.02.2021, 11:42
На «винодельне Путина» под Геленджиком вдобавок к аквадискотеке построят большой аквапарк
Спа-комплекс при винодельне «Усадьба Дивноморское»
Фото: navalny.com

Усадьба объявила о массовом наборе рабочих на стройку.

На территории винодельческого комплекса «Усадьба Дивноморское» под Геленджиком, названного в расследовании Навального частью «дворца Путина», в скором времени появится аквапарк — в дополнение к спа-комплексу и аквадискотеке (комплексу фонтанов со светомузыкальным сопровождением), выяснили «Открытые медиа».

Усадьба объявила о массовом наборе рабочих на стройку большого аквапарка, рассказал «Открытым медиа» человек, знакомый с планами развития «Дивноморской».

Он дал корреспондентам мобильный телефон нанимателя-серба по имени Деян.

Позвонив прорабу под видом соискателя, корреспондент «Открытых медиа» узнал, что вдобавок к уже нанятым 20 рабочим нужно ещё 50 человек.

«Нужны именно русские люди, без судимости. Никаких мусульманских имён. Проверкой занимается ФСБ», — сообщил Деян в разговоре с «Открытыми медиа» (см. видео ниже).

«Где мы работаем, там закрытый объект, понимаешь?» — объясняет собеседник. Можно работать без договора, получая побольше — 250 рублей в час вместо 180 рублей при официальном оформлении. Перед допуском на стройку семь дней будет проверять ФСБ, а ещё надо будет сдать тест «на корону», рассказывал он.

Проверка займёт примерно неделю. Работы, по его словам, на год, а то и больше. Во время второго разговора корреспондент ОМ поинтересовался, повлияет ли расследование Навального про «дворец Путина» на планы по строительству аквапарка.

Этот вопрос Деяна явно насторожил, и он закончил беседу, так и не дав ответа. В дальнейшем другой корреспондент ОМ, представившись журналистом, написала Деяну сообщение в мессенджере с просьбой прокомментировать стройку аквапарка и предыдущий разговор.

Деян ответил, что не понимает, о чём идёт речь. Как убедились «Открытые медиа», с телефонного номера прораба в августе 2020 году на avito.ru была размещена вакансия разнорабочего в городе Геленджик с оплатой 250 рублей в час. Сейчас это объявление недоступно, но его можно найти через Telegram-бота.

«Усадьба Дивноморское» — винодельческое хозяйство под Геленджиком, выпускающее одноимённое вино, принадлежит ООО «Лазурная ягода». ООО в свою очередь находится в собственности петербургского некоммерческого партнёрства «Развитие аграрных инициатив», учреждённого миллиардером Геннадием Тимченко и бизнесменом Владимиром Колбиным.

Последний — сын ныне покойного Петра Колбина, друга детства президента Путина. При этом, как сообщали «Ведомости», управляет усадьбой компания «Моё вино», отвечающая за винные активы другого друга президента Путина — миллиардера Юрия Ковальчука и его семьи.

Как обнаружили «Открытые медиа», на сайте «Усадьбы Дивноморское» в разделе контакты раньше было указано ООО «Винный дом Инкерман» — это московская структура крымского винного завода, который считают связанным с Ковальчуком. Теперь информация об «Инкермане» осталась только в кэше гугла.

Хотя «Усадьба Дивноморское» и оформлена на Тимченко и Колбина, Алексей Навальный в своём фильме описывает эту винодельню как единый комплекс с «дворцом Путина» под Геленджиком. Главное в этом поместье даже не винодельня, а роскошное спа-шато на высоком морском берегу. «Сидишь с бокалом красного вина и любуешься видами на море в закате солнца», — цитировал Навальный одного из разработчиков проекта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип