Раскручивается инфляционная спираль: цены в России выросли рекордно с 2016 года 2 18.02.2021, 11:53

Экономика игнорирует приказы Кремля.

Инфляция в России продолжает ускоряться, игнорируя приказы президента Путина и попытки правительства заморозить цены, пишет finanz.ru.

За неделю с 9 по 15 февраля 2021 года индекс потребительских цен вырос еще на 0,2%, а с начала года набрал 1,1%, отчитался в среду Росстат.

Годовая инфляция ускорилась до 5,4% и стала рекордной с декабря 2016 года.

За две недели февраля цены на уровне потребителей выросли на 0,38% - это вдвое быстрее, чем за тот же период прошлого года, и признаков замедление не видно, указывает экономист банка Центрокредит Сергей Суверов.

Как обычно зимой, дорожают овощи, но рост цен вышел за грань сезонной нормы. Картофель стоит уже на 12,2% дороже, чем год назад, огурцы - на 17,5%, помидоры - почти на 20%, морковь - на 12%.

Резко ускорился рост цен на курятину (+1,4% за неделю и 4,2% год к году) и яйца (+0,9% и 1,2%). Как стало известно в среду, производители мяса птицы предупредили ритейлеров о повышении отгрузочных цен на 10%. Следом станет дороже мясная продукция, где ценники вырастут вплоть до 15%.

Пожар продовольственной инфляции полыхает во всем мире. Индекс цен на продовольствие ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) находится на максимуме с 2014 года. Индекс Bloomberg Agriculture, в который входят девять зерновых и «мягких» видов сельхозпродукции плюс соя, за последние шесть месяцев вырос на 41% и взобрался на 4-летний пик.

Правительство РФ в декабре установило предельные цены на сахар и подсолнечное масло, а в январе начало думать о заморозке цен на макароны и зерно, подключив к контролю стоимости социально значимых продуктов Федеральную налоговую службу.

Но советские рецепты сулят стране советский дефицит, предупредила в январе Счетная палата. После заморозки цен производство масла рухнуло на 20%, а сахара - в 3 раза.

Торговые сети могут компенсировать упущенную маржу по контролируемым товарам за счет других продуктов, имеющих большую долю в потребительской корзине, - мясо, рыба и молоко, говорит эксперт Центра развития ВШЭ Игорь Сафонов.

«Если население будет чувствовать, что одни продукты со стабильными ценами, а другие начинают сильно расти, это, конечно, повлияет на их инфляционные ожидания, и могут образоваться вторичные эффекты в экономике - раскручивается инфляционная спираль», - сказал Сафонов.

Нынешний всплеск инфляции - это прямое следствие девальвации прошлого года, и решить эту проблему можно только политикой сильного рубля, говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Но несмотря на баррель по 64 доллара, рубль стоит почти на 10 рублей дешевле, чем при таких же нефтяных котировках в январе 2020-го.

Вслед за курсами валют дорожает импорт, растут цены на медикаменты. Согласно Росстату, стоимость анальгина выросла на 0,6% за прошлую неделю, поливитаминов - на 0,5%. Устойчиво продолжают ползти вверх цены на бензин (+0,2% за неделю и 1,5% за год).

ЦБ ожидает, что инфляция скоро выйдет на пик и начнет замедляться. Если этого не произойдет в феврале, то уже на мартовском заседании центробанк может рассмотреть повышение ключевой ставки, считает Суверов.

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