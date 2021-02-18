Медики назвали самую полезную для здоровья сердца специю 18.02.2021, 12:01

2,567

Исследование провели в Южной Корее.

Ученые из Южной Кореи представили данные, которые подтверждают пользу жгучего перца чили в деле предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, пишет healthinfo.ua.

Результаты работы корейских исследователей, опубликованные журналом Nature, свидетельствуют, что «потребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний».

Ученые осуществили метаанализ ряда научных исследований, чьи участники (взрослые люди старше восемнадцати лет) употребляли стручковый перец от 4 до 12 недель. Полученные ими данные подтверждают: такая привычка усиливает защиту организма от развития метаболического синдрома. Его возникновение, в свою очередь, является одной из причин болезней сердца.

Исследователи высказались о том, что поедание перца чили участниками проекта оказалось полезно в плане снижения концентрации холестерина в крови. Также был зафиксирован его антиоксидантный эффект, благодаря которому уменьшалось воспаление. Сокращение уровня воспалительных маркеров ассоциировалось с нормализацией содержания сахара.

Таким образом, подтверждают специалисты, ряд позитивных последствий, возникающих при употреблении перца, может обеспечивать лучшую защиту от возникновения болезней системы сердца и сосудов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».