закрыть
18 февраля 2021, четверг, 12:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали самую полезную для здоровья сердца специю

  • 18.02.2021, 12:01
  • 2,567
Медики назвали самую полезную для здоровья сердца специю

Исследование провели в Южной Корее.

Ученые из Южной Кореи представили данные, которые подтверждают пользу жгучего перца чили в деле предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, пишет healthinfo.ua.

Результаты работы корейских исследователей, опубликованные журналом Nature, свидетельствуют, что «потребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний».

Ученые осуществили метаанализ ряда научных исследований, чьи участники (взрослые люди старше восемнадцати лет) употребляли стручковый перец от 4 до 12 недель. Полученные ими данные подтверждают: такая привычка усиливает защиту организма от развития метаболического синдрома. Его возникновение, в свою очередь, является одной из причин болезней сердца.

Исследователи высказались о том, что поедание перца чили участниками проекта оказалось полезно в плане снижения концентрации холестерина в крови. Также был зафиксирован его антиоксидантный эффект, благодаря которому уменьшалось воспаление. Сокращение уровня воспалительных маркеров ассоциировалось с нормализацией содержания сахара.

Таким образом, подтверждают специалисты, ряд позитивных последствий, возникающих при употреблении перца, может обеспечивать лучшую защиту от возникновения болезней системы сердца и сосудов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип