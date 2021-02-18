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Средняя зарплата в Польше достигла почти $1500

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  • 18.02.2021, 12:32
Средняя зарплата в Польше достигла почти $1500

В начале 1990-х Польша и Беларусь находились примерно на одинаковом уровне развития.

Средняя зарплата в Польше возросла до 5537 злотых (около 1236 евро). Это на 254 злотых (почти 57 евро) больше, чем годом ранее, сообщает «Радио Польша».

Стоит отметить, что в Польше как стране с малой долей государственного сектора в экономике и с частным крестьянским хозяйствованием на земле, кроме зарплаты, люди имеют больше доходов от бизнеса и собственности, поэтому реальный разрыв между доходами людей в Польше и Беларуси еще больше.

В начале 1990-х Польша и Беларусь находились на одинаковом уровне развития.

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