Средняя зарплата в Польше достигла почти $1500

Средняя зарплата в Польше достигла почти $15001
- 18.02.2021, 12:32
В начале 1990-х Польша и Беларусь находились примерно на одинаковом уровне развития.
Средняя зарплата в Польше возросла до 5537 злотых (около 1236 евро). Это на 254 злотых (почти 57 евро) больше, чем годом ранее, сообщает «Радио Польша».
Стоит отметить, что в Польше как стране с малой долей государственного сектора в экономике и с частным крестьянским хозяйствованием на земле, кроме зарплаты, люди имеют больше доходов от бизнеса и собственности, поэтому реальный разрыв между доходами людей в Польше и Беларуси еще больше.
В начале 1990-х Польша и Беларусь находились на одинаковом уровне развития.