Средняя зарплата в Польше достигла почти $1500 1 18.02.2021, 12:32

В начале 1990-х Польша и Беларусь находились примерно на одинаковом уровне развития.

Средняя зарплата в Польше возросла до 5537 злотых (около 1236 евро). Это на 254 злотых (почти 57 евро) больше, чем годом ранее, сообщает «Радио Польша».

Стоит отметить, что в Польше как стране с малой долей государственного сектора в экономике и с частным крестьянским хозяйствованием на земле, кроме зарплаты, люди имеют больше доходов от бизнеса и собственности, поэтому реальный разрыв между доходами людей в Польше и Беларуси еще больше.

В начале 1990-х Польша и Беларусь находились на одинаковом уровне развития.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».