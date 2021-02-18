Доходы «Газпром нефти» рухнули более чем в три раза 1 18.02.2021, 13:16

Фото: Коммерсант

Против российской компании работают несколько серьезных факторов.

По итогам 2020 года чистая прибыль российской госкомпании "Газпром нефти" по МФСО составила 117,7 млрд руб. (1,5 млрд долл.). Это в 3,4 раза меньше, чем в 2019 году, – 400,2 млрд руб, пишет ghall.com.ua.

"На финансовые показатели компании в 2020 году оказали влияние снижение цен и спроса на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках, а также ограничительные меры в условиях COVID-19", – говорится в сообщении компании.

Выручка "Газпром нефти" составила почти 2 трлн руб. (-19,5%), скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) – 485 млрд руб. (-41,6%).

По итогам четвертого квартала 2020 года чистая прибыль "Газпром нефти" выросла в три раза по сравнению с предыдущим кварталом, с 27,96 млрд до 81,5 млрд руб. (191,5%). Выручка составила более 550 млрд руб. (+2,5%). Однако она не покрывает годовые потери.

Напомним, доходы "Газпрома" от экспорта газа за январь – октябрь 2020 года снизились на 44,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года – до 19,038 млрд долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».