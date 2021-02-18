Путин и карточки на еду 1 18.02.2021, 13:30

Никогда еще по имиджу российской власти не наносился такой удар.

Введение продуктовых карточек – это очень серьезный удар по имиджу власти. Конечно, можно сколько угодно рассуждать о том, что это реальная поддержка бедноты со стороны государства. Но наша историческая память воспринимает карточки как самое дно, те самые лихие 90-е, причем в самые худшие годы «шоковых реформ» Гайдара, пишет в своем телеграм-канале российский политолог Илья Гращенков.

Да, в США тоже такие food stamps имеются. Но там эта помощь воспринимается унизительно, предназначены скорее для не говорящих по-английски иммигрантов и прочих маргинальных слоев населения. У нас же сейчас идет речь о вполне нормальных семьях, где в связи с последствиями коронакризиса люди лишились работы и прочих доходов.

Поэтому когда Жириновский предлагает Путину ввести продуктовые карточки, то лидер ЛДПР играет на себя. Потому как потом именно он будет клеймить власть за то, что она вернула народ в самые страшные времена – продуктовых карточек. Кстати, именно тогда ЛДПР заняла первое место на выборах в первую ГД, взяв большинство мандатов. Как раз на лозунгах Жириновского о том, что он накормит, обует и согреет страну, а также поможет обмыть сапоги наших военных в индийском океане. Так что просматривается некая цикличность и историческая предопределенность в этом диалоге между действующим президентом и вождем оппозиционной партии.

Но в реальности к теме введения продуктовых карточек и специальных полок в магазинах «для бедноты» правительство вполне может скоро прийти. Дело в том, что сдерживание цен на продукты не эффективно, если услугой пользуются все, а не только самые бедные. Кроме того, если власть намерена идти в сторону воссоздания нео-СССР, то регулировать экономику и рынок придется вручную. Поэтому ведение карточек и ограничение цен – яркий пример того, что наша страна действительно идет по этому пути. Осталось только понять, насколько это решение эффективно и поддерживается населением, которые так долго ностальгировало по возврату в прошлое.

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