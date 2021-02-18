«Да не будьте вы, как чиновники. Человечными будьте!» 2 18.02.2021, 13:39

Снимок носит иллюстративный характер

Крик души жительницы Пинска.

Обильно выпавший снег и его уборка подняли куда более масштабные проблемы.

Снег и метели напомнили всем, что февраль – это зимний месяц. С такими погодными сюрпризами самостоятельно коммунальные службы города не справляются. Позвали на помощь горожан, но реакции не последовало. Работники ЖКХ считают, что «народ разбаловали». Мнения читателей разделились.

Пинчанка Алена прислала в редакцию «Медиа-Полесья» эмоциональное письмо.

«Не могу остаться в стороне из-за статьи «Народ разбаловали». Лично мое мнение: я за протестующих. Понятное дело, у нас в семье со старшим поколением разногласия, т.к. бабушки и мамы за действующую власть. Мы живем в небольшом и неперспективном городе, куча молодежи уезжает в Минск.

Некоторых цепанули события августа. Но у протестующих чуть натянуты розовые очки. Даже если власть и сменится, никто не станет резко получать «папиццот». Нужно менять систему в первую очередь.

И вот люди за погоней этой справедливости (а ей место быть) забыли, что такое человечность, помощь ближнему.

Ну, неужели так тяжело выйти и почистить этот снег? Себе, маме, бабушке? В ЖКХ и дорожных службах работают такие же люди, которые огорчены несправедливостью в нашей стране. Обычные работяги и дворники — это люди подневольные. Что им начальство скажет, то они и делают. Мой муж работает в ЖКХ. Численность работников и техники мала.

Даже если и выпадет снег, трактористам могут сказать, чтоб те днем возили брикет по кочегаркам, а ночью вызывают чистить дороги. И зарплата 420-430 рублей. Ни о каких 13-ых зарплатах речи и не может быть.

Неужели так тяжело взять лопату и расчистить чуть дорогу? Если нет лопаты, попросить у соседа или у родных. А то, видите ли, вышли люди к горсовету, а к ним никто не вышел.

Да не будьте вы, как чиновники. Человечными будьте! А то и знаете, что ныть. Начните перемены в стране, в первую очередь, С СЕБЯ. Вон, как в Минске в Боровой народ сплотился.

Неужели это так тяжело на полчаса выйти всей компанией и помочь коммунальным службам?…»

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