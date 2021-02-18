Игорь Ильяш: Лукашенко заработал себе статус террориста №1 в Европе 18.02.2021, 13:48

Игорь Ильяш

Теперь мы должны разрушать эту систему с еще большими силами.

Игорь Ильяш, журналист и муж Екатерины Андреевой, прокомментировал «Белсату» обвинительный приговор своей жене Катерине Андреевой и нашей коллеге Дарье Чульцовой, которых сегодня Наталья Бугук осудила на два года колонии:

— Это месть Екатерине и Дарье за их профессиональную деятельность, месть спецслужб. Я скажу больше: это не просто политические репрессии. Это, по сути, акт государственного терроризма. В свое время Лукашенко называли последним диктатором Европы. Я думаю, что он давно уже лишился этого статуса и за последние полгода заработал себе новый статус – террориста № 1 Европы.

— Несколько дней назад Лукашенко заявил, что требует гарантий для своих прислужников. Екатерина и Дарья и другие политзаключенные не заложники для этих гарантий?

— Безусловно, это заложники, поэтому я и говорю о террористических методах.

Если режим действует как террорист, а Лукашенко – это террорист № 1 в этой системе, то очень сложно разговаривать и вести переговоры.

Безусловно, но, вероятно, есть другие методы – международного давления, давления общества на власть. Это все очевидные вещи.

— Международное сообщество постоянно говорит об обеспокоенности. Может, уже хватит беспокоиться, что можно сделать конкретно?

— Трудный вопрос, я сейчас не могу на него ответить. Этот вопрос сложный, здесь много составляющих, что можно делать. Безусловно, международная солидарность в другом виде – это международное давление, которое должно обязательно быть. Конкретные формы нужно обсуждать.

— Как лично ты будешь действовать в этой ситуации?

— Буду добиваться освобождения. Я буду делать то, что делал раньше: проводить информационную кампанию поддержки, организовывать международную кампанию солидарности. Всячески долбить и долбить этот режим. Это может сделать каждый журналист. И должен сделать, потому что это атака на всех нас. Каждый журналист в Беларуси сейчас должен работать еще лучше, так как этот режим боится правды, боится фактов, то есть мы должны давать еще больше правды и фактов, чтобы наконец разрушить эту террористическую систему.

— Какую последнюю информацию от Екатерины ты получил? Возможно, она успела тебе что-то сказать в суде.

— Она передала через адвоката перед тем, как озвучили приговор, что она не боится, ей не страшны эти два года. Она сейчас читает книгу Солженицына, которую я передал ей. Она говорит, что раньше люди за свои убеждения проходили через 10 и 25 лет лагерей, выходили оттуда и все равно не отказывались от своих убеждений. Она также не откажется от своих убеждений и своих принципов, переживет и будет счастлива. Я поддерживаю ее слова и горжусь своей женой, тем, как она себя ведет в этой ситуации.

Мне не стоит выражать соболезнований. Стоит их высказывать государственной обвинителю Алине Касьянчик и судье Наталье Бугук. Они совершили преступление, она поставили крест на своем будущем, на своей совести, возможности быть честным человеком и просто человеком. У них сегодня ужасный день.

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