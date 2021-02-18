Что происходит на авторынке в Малиновке, который выставили на продажу за долги 1 18.02.2021, 13:50

Фото: tut.by

Есть ли желающие купить его за 17 миллионов долларов?

Не так давно стало известно, что столичный авторынок «Малиновка» выставили на продажу за 17 млн долларов. «Ушла эпоха!» — тут же посыпались комментарии пользователей, которые помнят эту площадку еще с момента ее основания. Конечно, от того, что происходило там в 90-е, давно уже не осталось и следа: авторынок приобрел более-менее цивилизованные черты, здесь нет разрозненных толп перекупов — все выставленные на продажу автомобили реализуются через площадки. И, по ощущениям, за последний год автомобилей стало даже больше. Правда, продажи сейчас идут не так активно, как полтора-два года назад. tut.by посмотрел, что происходит на авторынке «Малиновка» сейчас, когда объект ждет своего покупателя.

«Вряд ли новый собственник будет нас сносить. Пока работаем, как и раньше»

Мы пообщались с несколькими продавцами на авторынке. Удивительно, но ни слухов, ни какой-то реальной информации о том, что будет с ними дальше, у них нет. Директор одной из крупных автоплощадок, которые пришли на смену толпам перекупов, пока спокоен.

— Не думаю, что после продажи авторынка все резко изменится. Посмотрите, какая здесь выстроена инфраструктура — новые капитальные здания, магазины. Вряд ли кто-то будет все это сносить. Под жилье эту площадку тоже не используешь — это ведь промышленная зона, да еще и в низине, бывшем карьере. Даже если и будут какие-то глобальные планы у нового собственника по застройке, реализация все равно займет много времени — год-полтора. Так что пока работаем в прежнем режиме.

По словам продавцов, сейчас наблюдается спад активности. В январе машины еще неплохо продавались, февраль же не радует количеством покупателей. Одна из причин — погода, точнее морозы. Кому ж охота ходить по рынку в -20.

Перекинувшись парой слов еще с несколькими продавцами, понимаем, что никто действительно не знает, что будет. Просто работают и ждут. Отправляемся на ту часть рынка, где расположены ряды павильонов с бэушными запчастями.

По ощущениям, продавцов на рынке «бэушки» больше, чем покупателей. Мужчины собираются в компании, что-то обсуждают. Периодически отвлекаются на немногочисленных посетителей. Движение есть, а торговли — нет.

— После того как нам снизили арендную плату, стало немного полегче. Но все равно поток покупателей падает. Вот, рядом со мной уже пару точек закрылось, съехали ребята. У меня здесь павильон работает больше как пункт выдачи. Основные продажи все равно в интернете.

В «тусовке» продавцов запчастями тоже ничего не знают о том, что будет с ними после продажи авторынка. Одни не переживают и уверены, что так и останутся здесь. Другие вообще не строят никаких планов на будущее. Пока есть возможность — работают.

«На торги не пришло ни одной заявки. И не будет»

Мы связались с руководством авторынка и узнали, что на сегодняшний день желающих стать новым владельцем не нашлось. На торги не пришло ни одной заявки.

— Ни одной заявки нет, да и не будет. Нет сейчас желающих купить этот актив за такие деньги. Переформатировать во что-то другое? Не получится. Уже многим не дали разрешения строить здесь жилье — ни многоэтажное, ни малоэтажное. Это промышленная зона, и она ей останется. Построить здесь завод? Никто не вложит сюда деньги, чтобы снести это и построить другое. Поэтому как был здесь автомобильный рынок, так он и останется.

По словам руководства, необходим минимум год-два для того, чтобы проводились торги и цена объекта постепенно снижалась. В случае, если торги не состоятся, активы перейдут банкам. И банки оставят тот же самый вид деятельности. Просто снижать цену и продавать объект себе в убыток они не будут.

Так что авторынок в Малиновке если и исчезнет, то уж точно не из-за продажи и смены собственника. Подкосить его сможет лишь ухудшение благосостояния белорусов, которым просто не на что будет покупать автомобили или запчасти.

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