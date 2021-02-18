Эстонская разведка раскрыла секреты психологической войны ГРУ России 18.02.2021, 14:14

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Манипулирование является важной частью арсенала.

В ежегодном докладе департамента внешней разведки Эстонии подробно рассказывается о российских методах влияния, пишет Le Figaro (перевод — ghall.com.ua).

Подразделение 54777 входит в состав ГРУ, российской службы внешней разведки. Там оно отвечает за операции психологической войны и влияние на иностранное общественное мнение, одну из трех составляющих информационного противоборства, наряду с воздействием в киберпространстве и защитой России от внешнего влияния.

В своем шестом докладе Välisluureamet, департамент внешней разведки Эстонии, подробно описывает функционирование этого секретного подразделения, наметившего себе в качестве мишеней политических лидеров, военнослужащих и членов их семей, гражданское население и определенные конкретные группы, такие как этнические или религиозные меньшинства, оппозиционные или бизнес-группы в дружественных, нейтральных или враждебных странах”. Это означает, что потенциальной мишенью является все население мира за пределами России.

В докладе анализируется, что отряды “пси-опс” проводят ежедневный мониторинг тематики, интересующей ГРУ. Публикации влиятельных западных СМИ ретранслируются, в том числе через фальшивые учетные записи в социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Reddit и VK, в том случае, когда они соответствуют интересам России. Согласно докладу, цель психологической войны – изменить восприятие и поведение иностранной аудитории.

Манипулирование также является частью арсенала. “В 2020 году сайты на английском языке, контролируемые ГРУ, такие, как InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press, распространяли ложную информацию о пандемии Сovid-19, продолжает Välisluureamet. Так, например, они распространяли утверждение о том, что Соединенные Штаты воспользовались эпидемией, чтобы навязать свое видение мирового порядка, или что коронавирус на самом деле был американским биологическим оружием, утверждается в докладе.

В подтверждение своего тезиса эстонский департамент называет нескольких бывших руководителей подразделения 54777, таких, как Александр Костюхин, Александр Старунский, Денис Тюрин или Сергей Пантелеев, которые основали пророссийские новостные сайты.

В 80-страничном докладе Välisluureamet снова напоминает обо всех гранях российской угрозы: дестабилизация или контроль над соседними странами, кибер-действия, развитие новых десантно-штурмовых подразделений, способных к середине десятилетия применять упреждающие действия по стратегическим целям во временной серой зоне, то есть до формального начала конфликта. При этом в докладе также акцентируется внимание на раскрытии слабых сторон российской модели. В ситуации, когда средний россиянин в течение нескольких лет подряд переживает снижение уровня жизни, возможны очень широкие протесты – такую оценку делает в своем вступительном слове Микк Марран, глава департамента внешней разведки Эстонии. Война за влияние на общественное мнение разыгрывается и по ту сторону границы.

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