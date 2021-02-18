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Режим пошел на явное преступление

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  • 18.02.2021, 14:36
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Режим пошел на явное преступление
Фото: «Наша Ніва»

Официальное заявление телеканала «Белсат».

Появилось Официальное заявление телеканала «Белсат TV» о приговоре журналисткам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

Режим Беларуси пошел на очевидное преступление, осудив журналисток «Белсат TV» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову на 2 года заключения только за то, что они выполняли свои профессиональные обязанности. Это нарушение не только международных норм, но и законодательства Беларуси.

Телеканал «Белсат» решительно осуждает такие позорные действия властей Беларуси и требует немедленно освободить Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову.

Мы обращаемся к нашим коллегам-журналистам из Европейского Союза, США, всего демократического мира с призывом проявить солидарность с нашими журналистками, писать об их заключении, чтобы таким образом влиять на политиков из ваших стран и побуждать их к действиям по делу освобождения Екатерины и Дарьи.

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