«Двигайтесь только вперед — и у вас все получится» 1 18.02.2021, 14:55

Почему спортсмены из Гомеля поддерживают протестующих белорусов.

В жарком августе многие белорусские спортсмены вышли на улицы и площади городов, чтобы заявить о нежелании мириться с фальсификацией результатов выборов, о жажде перемен. Кто, как не спортсмены, знает вкус честной победы и ту цену, которую за нее приходится платить? Прекрасно понимая, чего им это может стоить, они подписали открытое письмо властям, где решительно осудили насилие в отношении мирных граждан и потребовали проведения новых выборов. «Сильные Новости» поговорили со спортсменами Гомельщины, которые в это переломное для Беларуси время не остались в стороне.

Казимир Фицнер, чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике среди юниоров: «Я свой выбор сделал и о нем не жалею»

Спортивная карьера Казимира Фицнера, воспитанника Лельчицкой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, складывалась блестяще. В 2009 году он завоевал титул сильнейшего человека планеты на чемпионате мира среди юниоров, в том же году взял золото и на чемпионате Европы. Казимир вспоминает, как он возвращался с чемпионатов в Беларусь, абсолютно не думая, что его там ждут премиальные или специальная стипендия, а с мыслью о людях, которым он подарил радость победы и чувство гордости за свою страну.

Однако ситуация начала меняться, когда Казимир Фицнер был призван на срочную службу. Конечно, спортсмен такого класса продолжал тренировки и в армии, но их режим изменился не в лучшую сторону, что влекло за собой травмы, снижение результатов. Тренеру, который начал руководить подготовкой Казимира, не нравилась прямота спортсмена, его нежелание молчать, когда он сталкивался с несправедливостью. В результате он поставил спортсмена перед выбором: либо ты принимаешь мои правила и работаешь со мной, либо ты не будешь выступать вовсе — все каналы в спорте для тебя будут перекрыты. Так один из самых перспективных тяжелоатлетов страны завершил свою карьеру в 23 года. Какое-то время Казимир тренировался самостоятельно, но спорт высоких достижений требует не только тренерской поддержки, но и серьезных финансовых вложений: ни того, ни другого у парня не было. После того, как двенадцать с половиной лет — половину своей жизни на тот момент — он посвятил штанге, ему пришлось отправиться на заработки: Лельчицы — небольшой город и найти работу там непросто.

Казимир Фицнер — человек с выраженным чувством собственного достоинства, с гражданской позицией, которая основана на идее справедливости. Поэтому не удивительно, что после оглашения результатов выборов, после того, как стало понятно, какими методами будет подавляться возмущение народа, он вышел на улицу, чтобы заявить свой протест против фальсификации, против насилия. Фотография с августовского марша, где Казимир с другом запечатлены под БЧБ-флагом, оказалась в Instagram, и на этом основании в сентябре на них были составлены протоколы, дело передано в суд, по решению которого Казимир провел 6 суток в ИВС. На суде он заявил: «Сколько бы вы мне ни дали, мое мнение не поменяется. Я свой выбор сделал и о нем не жалею. А если я начну тут перед вами раскаиваться, то перестану себя уважать».

Сотрудники ИВС спрашивали у Казимира, чего он добился своим поступком, зачем ему это было надо. Сейчас, вспоминая об этом, парень недоумевает:

— Каким человеком нужно быть, чтобы для сохранения своей зарплаты, своей должности, так не уважать себя? Быть готовым молчать и делать, что прикажут?

Когда Казимир должен был выйти из ИВС, друзья и знакомые собирались его встретить, сказать слова поддержки. Но в ход пошел, увы, хорошо известный сценарий: Казимира выпустили на полчаса раньше через запасной вход.

Казимир Фицнер стал одним из тех спортсменов Беларуси, которые не побоялись подписать открытое письмо против насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан и за проведение новых выборов. По поводу спортсменов, поставивших свои подписи под так называемым «провластным письмом», Казимир говорит, что их подписи не столько за позицию властей, сколько за те преференции, которые они от нее получают — жилье, зарплаты, стипендии.

— Как-то в программе «Арена» я видел сюжет, как титулованные белорусские тяжелоатлеты делали вид на камеру, что они счастливы принять участие в каком-то очередном субботнике: расчищали завалы в «Стайках» после смерча. Штангисты поломанные ветви разгребали, увесистые поленья в кузов грузовика кидали.

– Все это выглядело показухой. В каком только шоу не поучаствуешь, чтоб остаться у «кормушки»! А что с ними со всеми будет, когда у властей закончатся средства? Они с такой же радостью пойдут работать на стройки, на фермы, когда этому государству не на что будет финансировать большой спорт?

Казимир Фицнер с большим уважением отзывается о баскетболистках Елене Левченко и Екатерине Снытиной, которые четко заявили о своем видении происходящей в стране эскалации насилия. Он рад за Елену и в том плане, что после вынужденного отъезда из страны ее спортивная судьба складывается хорошо, и желает ей успехов в греческом клубе «Панатинаикос». К болезненной для Беларуси проблеме эмиграции в целом Казимир относится взвешено:

— Самый сильный рычаг давления, который есть у властей, на несогласных — это дети. Если грозит постановка детей на учет как находящихся в социально опасном положении, то тут трудно сохранять спокойствие. Люди уезжают, чтобы спасти своих детей. Как их за это можно осуждать?

Жители Лельчиц, где живет Казимир Фицнер, живут проблемами, характерными для многих небольших городов Беларуси: с рабочими местами сложно, случаются сокращения, зарплаты небольшие. Боясь потерять и то малое, что у них есть, люди не решаются выходить на протестные акции. Но, несмотря на «профилактические» беседы, которые с Казимиром проводились, парень не собирается менять или скрывать свое отношение к происходящему в стране.

Казимир — сторонник мирного протеста. Сценарий силового столкновения сторон — это то, чего, с его точки зрения, нужно попытаться избежать:

— Изменить ситуацию можно только в экономическом сегменте. Когда нынешняя власть не сможет финансировать тех, кто ее сегодня поддерживает. Сразу окажется, что сторонников режима, которые сейчас говорят высокие слова в его защиту, фактически и нет. Экономический крах вполне может стать концом сложившейся системы.

Константин Полей, мастер спорта Республики Беларусь по дзюдо, основатель и председатель спортивного клуба «Прайд»: «Двигайтесь только вперед и у вас все получится!»

Известный не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами спортивный клуб «Прайд», которым руководит Константин Полей, строит свою работу по принципу, который точно выражен в словах создателя дзюдо Дзигоро Кана: «Не важно, будешь ли ты лучше кого-то. Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера». Как тренер Константин, конечно, прилагает все возможные усилия, чтобы вырастить в клубе спортсменов, готовых сражаться на татами за чемпионские титулы. Но при этом двери в залы «Прайда» открыты для всех. Своей задачей клуб видит формирование всесторонне развитой личности. Для Константина важно, чтобы «львята» «Прайда» научились ставить перед собой задачи и стремиться к их достижению, умели радоваться своим успехам и успехам других, стали воспринимать здоровый образ жизни как норму. Поэтому деятельность клуба — это не только спортивные турниры и чемпионаты, но и многочисленные мероприятия для детей из многодетных семей, для несовершеннолетних, принадлежащих к так называемой «группе риска», мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни. В прошлом году «Прайд» начал реализовывать благотворительный проект в области инклюзивного спорта — в клубе появилась группа «Счастье», где занимаются особенные дети.

Константин Полей — принципиальный противник насилия. Философия дзюдо предполагает, что отношения между людьми должны базироваться на основе «взаимопомощи и взаимопонимания для достижения большего прогресса». Да и само слово дзюдо переводится с японского, как «гибкий», «мягкий путь». Поэтому Константин поставил свою подпись под открытым письмом спортсменов Беларуси, которые заявили о своем неприятии насилия, применяемого силовиками по отношению к мирным гражданам. Он уверен, что именно эта немотивированная жестокость привела к тому расколу в обществе, который мы имеем сейчас.

Вскоре после этого Константин Полей был задержан правоохранителями и осужден по статье 23.34 КоАП РБ якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. На деле же Константин в этот день совершал велопрогулку с дочерью. Весь центр был заполнен людьми, которые вышли на улицы, чтобы заявить свой протест против фальсификации результатов выборов, и, как справедливо отмечает Константин, чтобы вольно или невольно не оказаться среди них, был только один способ — вовсе не покидать своей квартиры.

Оказавшись в ИВС, Константин Полей объявил голодовку. Это была, по его признанию, не политическая акция, а скорее, вызов самому себе — попытка доказать, что даже в той ситуации, когда, казалось бы, от человека ничего не зависит, он может быть свободен в принятии решений.

Коллеги-тренеры, воспитанники клуба «Прайд» и их родители очень переживали за Константина. Они разместили на сайте клуба открытое письмо поддержки, записали трогательный видеоролик, где говорили, что любят его и с нетерпением ждут возвращения, и даже посвятили любимому тренеру стихотворение.

Сейчас от многих людей можно услышать, что в сложившейся ситуации трудно что-то планировать, что невозможно ставить какие-то задачи на перспективу. Но Константин Полей, как человек, готовый двигаться вперед, четко представляет себе, как должен развиваться его клуб:

— Сейчас я думаю о развитии нашего проекта «Особое дзюдо». Вы не представляете, сколько семей сталкиваются с проблемой особенностей развития у детей. И, начав заниматься с такими детьми, я увидел реальные результаты, которые впечатляют. Поэтому я понимаю, что такое направление — это то, чего крайне не хватает у нас в Гомеле, да и в Беларуси в целом.

Когда «Прайд» отмечал Международный день дзюдо, Константин обратился к своим воспитанникам и вспомнил спортсменов, которых отстранили от участия в сборной из-за их гражданской позиции.

— Это два профессиональных спортсмена, мастера спорта международного класса, которые многие годы защищали честь страны на международной арене, приносили медали в копилку сборной. Это люди, на которых равняется наш «Прайд», все детское спортивное сообщество страны — Александр Ваховяк и Дмитрий Шершень. Сейчас они отстранены от участия в сборной страны из-за их гражданской позиции. И это при том, что именно на этих спортсменов возлагались большие надежды на победы в приближающихся международных соревнованиях. Александр и Дмитрий, знайте, что у вас большая армия поклонников, которая вас любит и ценит. Мы в вас верим, вы даете нам огромную мотивацию. Мы верим, что происходящее сейчас в вашей жизни не сломит, а закалит вас. Двигайтесь только вперед и у вас все получится!

Марк Медведев, боец ММА: «Тренер в шутку говорит обо мне: воспитал революционера»

12 декабря прошлого года белорусы, даже те, чей круг увлечений не включает смешанные единоборства, смотрели и пересматривали финал поединка FFC-Selection: победитель Марк Медведев вышел на ринг с БЧБ-флагом. Это воспринималось сотнями тысяч белорусов как наглядное воплощение знаменитого девиза «Верым! Можам! Пераможам!», который еще недавно во всю мощь звучал на улицах и площадях страны.

Гомельчанин Марк Медведев начинал свою спортивную карьеру как борец греко-римского стиля. Затем, в период прохождения срочной службы в 38-ой Брестской десантно-штурмовой бригаде, открыл для себя рукопашный бой и начал развиваться в сторону ММА — смешанных боевых искусств. В настоящий момент Марк тренируется в одном из известных московских клубов. К сожалению, в Гомеле возможностей для построения серьезной профессиональной карьеры в этой области не много. Марк подчеркивает, при том, что в Москве у него замечательный тренер, отличная тренировочная база, своим домом он считает Гомель и при любой возможности старается приехать сюда, к родным, близким, друзьям.

Когда после блестящей победы в поединке Марк получил сотни поздравлений из всех уголков Беларуси, он признался, что не ожидал такой поддержки. Он старался ответить всем, поблагодарить. На опасения друзей, не станет ли он персоной нон-грата в Беларуси после демонстрации БЧБ как знамени победы, Марк ответил:

«Я знал, на что я иду. Это минимум того, что я мог сделать для своего народа. Минимум того, чем я мог поддержать тех спортсменов, которые сейчас пожертвовали своей карьерой, всем, к чему они стремились всю жизнь… БЧБ для меня сегодня — это символ мирного протеста. Я против насилия, против жестокости по отношению к народу. Я хочу мира для своей страны».

Сразу после знаменитого поединка Марк Медведев рассказал, что он чрезвычайно мотивирован той поддержкой, которую получил, и хочет показать всем, кто за него болеет, самые зрелищные и захватывающие бои. И слово свое он держит.

— Год начался для меня вполне стандартно, с усиленных тренировок. В планах — провести за 2021 год около пяти профессиональных боев, а если все пойдет хорошо, то, возможно, и больше. Тренировки очень тяжелые, занимают практически все время, поэтому пришлось отказаться от работы, несмотря на то, что нужно снимать жилье, да и жизнь в мегаполисе требует немалых средств.

Марк говорит, что его тренер очень переживает за него. История задержания в Москве чемпиона мира по ММА Алексея Кудина, которому в Беларуси предъявлено обвинение по статье 363 Уголовного кодекса «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок», произвела тяжелое впечатление.

— Тренер в шутку говорит обо мне: «Воспитал революционера»! — делится Марк. — Это исключительный человек, таких мало в Москве. Именно из-за стремления уберечь спортсмена, с которым работает, от возможных проблем, тренер пытается предостеречь меня от демонстрации своих взглядов на ситуацию в Беларуси, рекомендует сосредоточиться только на спорте. Но у меня есть в запасе пара идей, как зажечь сердца белорусов!

Как известно, отец Марка Медведева не поддержал его, когда он поднял БЧБ, и даже записал видеообращение по этому поводу. Марк отреагировал на это сдержанно. Он считает, что конфронтация — это путь, который ведет в никуда. Каждый человек имеет право на собственное мнение и на собственный выбор, который следует уважать. Навязывание своей позиции сторонникам иной точки зрения ни к чему хорошему не приводит.

Живя в Москве, Марку приходилось видеть протестные акции, которые прокатились по России после задержания Алексея Навального. Если говорить со стороны наблюдателя по отношению к московским акциям, Марку кажется, что в Беларуси все выглядело гораздо жестче и серьезнее.

В статусе аккаунта Марка Медведева в Instagram указано «from Belarus — Жыве Беларусь!»

В профессиональном спорте нет жесткой привязки спортсмена к стране, он представляет, в первую очередь, себя, свой клуб. Марк сделал свой выбор. Он позиционирует себя как белорусский спортсмен, выступающий за свою страну. «Марк Медведев. Беларусь» — именно так его имя фигурирует во всевозможных профессиональных рейтингах.

— По-другому и быть не могло. Я родился в Беларуси, служил тут, начал спортивную карьеру на своей родине, провел здесь множество поединков.

Как и многие белорусы Марк ждет весны, с которой, традиционно, связаны надежды:

— Я очень хочу, чтобы народ Беларуси, то, чего он по-настоящему хочет, наконец-то услышали. Надеюсь, что история противостояния в Беларуси все-таки закончится мирным путем.

А еще хочу, чтобы к весне открыли границы: после боев хотя бы на неделю хочется оказаться дома, в Гомеле, в кругу семьи.

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