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Назван бюджетный фрукт, резко улучшающий память

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  • 18.02.2021, 14:56
  • 1,637
Назван бюджетный фрукт, резко улучшающий память

Его полезные вещества воздействуют стволовые клетки мозга

Совместное исследование австралийских и немецких ученых на лабораторных мышах установило, что природные соединения фитонутриенты, содержащиеся в яблоках и других фруктах, стимулируют производство новых клеток мозга, способствуя улучшению памяти и когнитивных функций, пишет newsyou.info.

В ходе исследования выяснилось, что стволовые клетки мозга взрослых мышей генерировали больше нейронов и были лучше защищены от гибели, если в клеточные культуры вводили кверцетин или дигидроксибензойную кислоту — фитонутриенты, которые содержатся в яблоках.

Согласно результатам научной работы, представленным в журнале Stem Cell Reports, высокое содержание отдельных фитонутриентов стимулируют нейрогенез — процесс генерации новых нейронов головного мозга.

Команда ученых предполагает, что природные соединения других фруктов также способны оказывать положительное воздействие на деятельность главного мозга.

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