Stern: Самый разыскиваемый мошенник мира скрывается в РФ 3 18.02.2021, 15:44

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Ян Марсалек

Его «приютила» строго охраняемая войсковая часть спецслужбы ФСБ.

Уже летом в Федеральной разведывательной службе Германии (BND) считали, что бывший менеджер Wirecard и самый разыскиваемый мошенник мира Ян Марсалек скрылся в России. Об этом свидетельствуют секретные документы. Также появились новые доказательства активности Марсалека в Ливии и сотрудничества с российской охранной компанией РСБ, сообщает немецкий журнал Stern.

В электронном письме, которое 5 августа ответственный руководитель одного из отделов BND написал начальнику своего департамента, все выглядело так, будто вопрос уже решен. Как написал служащий, он уже “обсудил с командой”, что “они будут контролировать все TKM Марсалека” – TKM означает средства телекоммуникации, такие как телефонные номера или адреса электронной почты. Однако, как писал сотрудник BND, он предполагает, что “результаты будут нулевыми”, потому что задействованные сотрудники российской спецслужбы “позаботятся о том, чтобы он больше не использовал свои старые телекоммуникационные устройства.

“Затем в августе московская резидентура BND доложила о “слухе”, что разыскиваемый находится под опекой российских спецслужб и был доставлен в учебный центр в Балашихе. В действительности в городе Балашиха на восточной окраине Москвы, на территории в 50 га, расположена строго охраняемая войсковая часть 35690 российской спецслужбы ФСБ.

“На обширной территории этой учебной части достаточно подходящих для проживания мест, недоступных для посторонних глаз и обеспечивающих идеальную защиту”, – пояснила резидентура BND”.

Фирма Libyan Cement Company в Бенгази, возможно, связанная с Марсалеком, в 2016 и 2017 годах нанимала бойцов из российской компании “РСБ-Групп” – по ее собственным данным, только для разминирования. Затем в Wirecard появилась компания под названием RSB Holdings Limited в Дубае. Ее основная компания RSB Global также находится в Москве и предлагает абсолютно те же услуги, что и “РСБ-Групп, говорится в статье.

RSB в Дубае в декабре 2017 года заказала у Wirecard за 1,6 млн евро лицензию на программное обеспечение, по-видимому, для платформы для предоплаченных карт. В марте 2019 года аудиторская компания Ernst & Young (EY) запросила годовые бухгалтерские отчеты RSB. Об этом Марсалек общался в чате Telegram с одной из сотрудниц. “RSB – это российская охранная компания, – писал он. – Там нет отчетов”. Позднее он ссылался на сообщения в СМИ о деятельности фирмы RSB на цементном заводе в Ливии – очевидно, что, по его мнению, это была одна и та же группа. Как можно доказать существование фирмы, спрашивал он. “Может быть, позвонить Путину?”.

“Адвокат Марсалека в Берлине сообщил в ответ на вопросы, что в настоящий момент не хочет “делать никаких заявлений”, передает Stern.

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