Автозаправки «Трайпл» с 22 февраля не будут продавать бензин 5 18.02.2021, 15:48

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фото: SVABODA.ORG

Соответствующее решение принял «Белнефтехим».

«Белнефтехим» приостановил лицензию СООО «Нефтехимтрейдинг», сообщает «Радыё Свабода».

По их словам, сеть АЗС «Трайпл» не сможет торговать автомобильным топливом с 22 февраля.

66,5% акций компании «Трайпл» принадлежат приближенному к Лукашенко бизнесмену Юрию Чижу, по 16,75% имеют граждане России Иосиф Аксентьев и Михаил Мамашвили. В последнее время компания занималась преимущественно строительством.

В мае 2020 года «Трайпл» направил в суд заявление об экономической несостоятельности. Последнее на данный момент заседание в экономическом суде состоялось 27 января 2021 года. Временным управляющим делами компании выступает ООО «Советник».

Следующее заседание в деле банкротства «Трайпла» суд назначил на 11: 00 26 февраля.

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