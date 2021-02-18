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В зоне повышенного риска дефолта оказались 33 российских банка

  • 18.02.2021, 15:59
В зоне повышенного риска дефолта оказались 33 российских банка

Список этих кредитных организаций не раскрывается.

В 2021 году в зоне повышенного риска дефолта оказались 9 процентов российских банков — 33 кредитные организации, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства "Эксперт РА". По данным аналитиков, на 1 января индекс здоровья банковского сектора составил 91 процентов (доля финансово устойчивых банков на 2021 год). Это означает, что остальные 9 процентов расчётной базы индекса — 33 из 366 банков — находятся в зоне повышенного риска и могут потерять лицензию из-за осложнений, связанных с пандемией.

Список этих кредитных организаций не раскрывается. Но в числе основных причин их трудностей, помимо осложнений из-за последствий пандемии коронавируса, эксперты назвали снижение рентабельности банковского бизнеса в целом, включая отток средств из вкладов.

"Индекс основан на исторической дефолтности банков и отражает математическое ожидание дефолтов. Но в прошлом году сформировался тренд на "естественное сокращение" рынка — увеличились случаи аннулирования лицензий по инициативе собственников или присоединения к более крупным игрокам", — отмечает управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов. По его словам, часть прогнозируемых агентством дефолтов может реализоваться не через отзыв лицензий Банком России, а в результате добровольного ухода с рынка.

По мнению аналитиков, усилятся также процессы консолидации: банки Москвы за пределами первой сотни по размеру активов будут чаще добровольно сдавать лицензии, а региональные банки, скорее всего, будут поглощаться крупными федеральными конкурентами.

По оценкам "Эксперт РА", 51,6% российских банков имеют невысокие кредитные рейтинги — от В до ССС. Давление на финансовое положение участников рынка будет связано не только с прямыми последствиями пандемии, считают в агентстве.

Один из негативных факторов — снижение рентабельности банковского бизнеса. Медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций за кризисный год сократилась с 7 до 5%. Средняя рентабельность активов тоже упала — до 0,9% годовых. Финансовые результаты банков ухудшились не столько из-за потерь по кредитам, сколько из-за снижения маржинальности операций, отмечается в обзоре.

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