«Есть сценарий, что мозаичный дед не выпьет таблетки и сорвется» 2 18.02.2021, 16:30

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фото: ТАСС

История имеет свойство повторяться.

Telegram-канал «Ник и Майк», который специализируется на инсайдах, комментирует последние новости о взаимоотношениях Лукашенко и Кремля.

- Вчера в телеграм-каналах вышло две вроде бы несвязанные между собой информации. О продлении на 25 лет соглашений, которые регламентируют нахождение на территории Беларуси двух военных объектов России и изменении кредитного соглашения по строительству БелАЭС, а точнее увеличение срока кредитования на два года и снижение процентной ставки).

Но наша соратница белокурая Жози обоснованно утверждает обратное – новости очень даже связаны. Чтобы понять, почему это действительно так, нужно обратиться к прошлому.

Итак, 1996 год. Задолженность белорусской стороны за газ за 1994-1996 годы (неуплата долгов - любимый прием сипатого психопата с начала карьеры) достигла неприличной по тем временам суммы 1 млрд долларов. Страна стояла на грани дефолта. Пришлось идти на поклон к Борису Ельцину. В итоге было подписан целый пакет документов. Задолженность Беларуси была списана, а Россия получила право «безвозмездно» иметь два военных объекта в Беларуси. На тот момент это назвали «нулевым вариантом». Потом мозаичный забыл и даже часто верещал на публику, что, дескать, Россия не платит ни копейки. О некорректности заявлений приходилось напоминать буйному пациенту в кулуарах. Терапия помогала не всегда и не надолго. Но это дело прошлых лет.

Однако, история имеет свойство повторяться. Наступил 2020 год, и нужно принимать решение по продлению соглашения 1996 года по военным объектам. В официальных белорусских медиа даже мелькали сюжеты о том, что нужно подумать, нужно оценить. То есть хотели начать банально торговаться. Мол, сейчас это очень дорогого стоит. Дороже, чем в 1996 году.

Тем временем, как назло, зазияла потенциальная дырка в бюджете из-за крайне «продуманного» строительства БелАЭС (кредит нужно возвращать, денег нет, а еще всю энергетику нужно апргейдить, чтобы БелАЭС функционировала в безопасном режиме). За скобками оставим, что это последствия очередного схематоза и освоения, благодатно упавшего на детское самолюбие сипатого (Владимир Ильич, но не Ленин, а Семашко - мрачный и тихий мастер своего дела).

Что же делать? Еще в прошлом году, несмотря на все кривляния и ужимки, пришли к «нулевому варианту 2.0». Россия снижает кредитную удавку по БелАЭС на несколько лет, а взамен еще 25 лет эксплуатирует «бесплатно» свои объекты. Такая вот занимательная математика. Без живых денег. Вот, собственно, и калькуляция для кредита, который уже «не будем просить» в Сочи, как сообщают в телеграм-канале Массандры, который скоро будет причислен к экстремистским. Иными словами, чтобы отсрочить неминуемый дефолт сегодня - 25-летняя кабала. Нам день продержаться да ночь простоять.

Что интересного нас ждет в Сочи... А ничего. Есть несколько вариантов: тихое подписание пакета документов о ползучей капитуляции (два упомянуты выше), а еще три касаются нефти и газа (перевалка в портах с контрабандным бэкдором для несуществующих в Беларуси олигархов и поправки в соглашение по экспорту нефти от 2007 года и соглашение по газу 2011 года). Насколько эти соглашения можно считать действительными, в условиях когда одна сторона утратила все остатки легитимности, разума, совести, вопрос даже не дискуссионный. Налицо ничтожная сделка во всей своей красе (отсутствие полномочий, отягощенное пороком воли). Интересно, что на этот счет скажет юрист Дмитрий Медведев?

Есть сценарий, что мозаичный дед не выпьет таблетки и сорвется. Тогда медийная и не только медийная война гарантирована (контрабандные цветочки покажутся действительно цветочками).

Ну, и рокировка Посла России в Беларуси на носу. Нужна более интересная фигура в Минске. В Москве «немного» в шоке от умения ботоксного Мезенцева удивленно хлопать глазами, как невинная барышня, когда Россию и его собственного патрона в прямом эфире поливает грязью психопат. Пора на пенсию в «cоюзное государство». Там, кстати, вакансия намечается. Даже орден на прощание вручили, - пишет Telegram-канал.

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