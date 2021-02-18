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Российскую оппозиционерку Анастасию Шевченко приговорили к четырем годам условно

  • 18.02.2021, 16:38
Российскую оппозиционерку Анастасию Шевченко приговорили к четырем годам условно
Анастасия Шевченко

Активистка вину не признала.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил российскую оппозиционерку Анастасию Шевченко к четырем годам условно по делу о «нежелательной организации» (статья 284.1 УК). Об этом сообщает корреспондент «Юг. МБХ медиа».

Кроме того, суд назначил ей четыре года испытательного срока. Также Шевченко изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Прокуратура просила для Шевченко пять лет колонии общего режима. Гособвинение заявило, что вина Шевченко доказана в полном объеме, а результаты экспертиз говорят о том, что она осознавала общественную опасность своих действий. Обвинение также попросило учесть срок нахождения Шевченко под домашним арестом.

Уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации (284.1 УК) в отношении Анастасии Шевченко возбудили 21 января 2019 года. Дело было возбуждено по доносу переехавшего из Украины в 2014 году Сергея Рулева. Вину активистка не признала. 23 января 2019 года ее отправили под домашний арест. Позже Шевченко предъявили обвинение в окончательной редакции, предварительное следствие по делу уже завершено.

Во время первой апелляции на меру пресечения Шевченко заявила, что инспектор ФСИН не позволяет ей вызвать врача к детям, а суд уже неделю отказывается рассмотреть ее просьбу о поездке в интернат к старшей дочери-инвалиду. Только 30 января 2019 года ей позволили навестить ребенка в реанимации, на следующий день дочь Шевченко умерла.

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