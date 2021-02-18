Приближенного к Лукашенко олигарха могут лишить одного из самых ценных бизнесов 18.02.2021, 16:55

Николай Воробей

Фото: tut.by

Украина может ввести санкции против компании «ПрикарпатЗападтранс».

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля может ввести санкции против компании «ПрикарпатЗападтранс». Эта фирма, эксплуатирующая нефтепровод, идущий по западной части страны, имеет шансы остановить деятельность из-за связей с «кумом Путина» Виктором Медведчуком. Но пострадает из-за этого и белорусский бизнесмен Николай Воробей. Euroradio.fm рассказывает почему.

Труба зовет

Владельцем контрольного пакета акций «ПрикарпатЗападтранс» является Воробей. После начала войны на Донбассе труба перешла от российской «Транснефти» к компаниям, связанным с Виктором Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком, — мы об этом уже подробно рассказывали.

Связана с Медведчуком компания до сих пор. Кроме того, она сотрудничает с другими фирмами, аффилированными с «кумом Путина».

Правда, серьезная угроза нависла над будущим «ПрикарпатЗападтранс» не в середине февраля, а раньше: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура СБУ (САП) усомнились в правомерности сделки по покупке трубопровода. Предполагается, что из-за заведомо ложных выводов экспертов суд не признал право собственности государства на нефтепровод.

Если подобные выводы контролирующих органов подтвердятся, Воробей и его партнеры могут лишиться компании. А вместе с тем — и хороших возможностей зарабатывать на поставках нефтепродуктов.

Дополнительные проблемы

Но даже если компания останется у Воробья, перспективы далеки от радужных. Из-за попадания бизнесмена, близкого к белорусским властям, в санкционный список западные банки начали сворачивать свое финансирование «ПрикарпатЗападтранс».

Это, в свою очередь, может аукнуться серьезными финансовыми проблемами для компании. В минус играет и то, что «ПрикарпатЗападтранс» не может сильно зарабатывать на реэкспорте российского топлива, причиной тому стали введенные спецпошлины.

Какие санкции против «ПрикарпатЗападтранс» может ввести СНБО, пока не до конца понятно. Впрочем, речь может идти о запрете на деятельность компании — такое недавно произошло с рядом фирм Тараса Козака, включая его телеканалы.

Если СНБО решит остановить работу нефтепровода, то Воробей лишится дополнительного заработка. В перспективе — и самой трубы, если она отойдет Украине. При этом сомнительно, что ему будут компенсировать вложения в компанию.

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