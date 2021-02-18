Глава фонда «Холокост» назвала Соловьева позором еврейской нации 18.02.2021, 16:58

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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

По ее мнению, российский пропагандист безумен или просто очень плохой человек.

Президент фонда «Холокост» Алла Гербер назвала телеведущего «России 1» Владимира Соловьева позором еврейской нации из-за его слов об Адольфе Гитлере. Слова Гербер приводит «Подъем».

По ее мнению, Соловьев безумен или просто очень плохой человек, если решил сравнить оппозиционера Алексея Навального с Гитлером, назвав при этом немецкого фюрера «очень смелым человеком».

«Он сумасшедший и опасный. Такие люди непредсказуемы, они могут все что угодно сказать, сделать, ударить, унизить», - заявила Гербер.

Также Гербер вспомнила свою встречу с Соловьевым, когда тот был «более или менее похож на человека». Тогда телеведущий заявил ей, что он еврей, а Гербер в ответ назвала его позором нации.

«Сейчас это я это повторяю: он позор не только моей нации, он позор всего нашего народа, любого порядочного сообщества. Я просто в бешенстве», - добавила глава фонда.

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