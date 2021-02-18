Исследование: Белорусы — одна из самых прорыночных наций Европы 18.02.2021, 17:08

Наш народ очень поддерживает идею конкурентной экономики во главе с частным сектором.

Беларусь в Глобальном индексе экономического мышления Global Index of Economic Mentality (GIEM) заняла 15 место из 74 стран, пишет thinktanks.by.

Высокое место Беларуси в Глобальном индексе экономического мышления совершенно не означает мировое признание белорусской экономической мысли, создавшей уникальную модель хозяйствования. Как раз-таки, наоборот. Данный рейтинг демонстрирует, что белорусский рыночный социализм не совсем соответствует подходам, бытующим в обществе.

Глобальный индекс экономического мышления (GIEM) – это международное исследование, в котором измеряется поддержка населением экономических свобод. Оно было проведено сетью исследовательских центров Atlas Network.

«Там, где показатели GIEM высоки, люди не ожидают, что правительство будет играть важную роль в управлении или регулировании экономической деятельности, или в перераспределении доходов. Население этих стран в значительной степени поддерживает институциональную основу, в которой приоритет отдается частной инициативе, свободной конкуренции и личной ответственности», - поясняется в исследовании.

В каждой стране, включенной в индекс, было опрошено около 1500 респондентов.

В результате Беларусь оказалась на 15 строчке, между Словенией и Великобританией. Это произошло потому, что в ходе опроса белорусы очень активно поддерживали идею конкурентной экономики во главе с частным сектором.

Любопытно, что, согласно исследованию, экономическое мышление белорусов существенно расходится с мышлением россиян. Во всяком случае в индексе Россия попала на 69 место.

Первые три места GIEM достались Новой Зеландии, Чехии и Швеции.

Замыкают рейтинг Мьянма, Бангладеш и Босния.

Составители индекса обратили внимание, что на экономическое мышление респондентов сильно влиял их возраст. Если бы они создавали индекс GIEM 2020, на основе подходов людей до 40 лет, то есть тех, кто учился в школах в основном уже не во время СССР и Варшавского блока, то Топ-5 рейтинга составляли бы только страны Восточной Европы:

1. Чехия,

2. Румыния,

3. Эстония,

4. Грузия,

5. Польша.

Можем предположить, что далее в индексе экономического мышления была бы Беларусь.

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