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Во время рекламного розыгрыша белоруска выиграла машину, но попросила «свободу для народа»

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  • 18.02.2021, 17:45
  • 2,133
Во время рекламного розыгрыша белоруска выиграла машину, но попросила «свободу для народа»

Видеофакт.

Розыгрыш проводили в инстаграм-аккаунте сети «Виталюр». Ведущий позвонил покупательнице и спросил, что бы она хотела, сообщает телеграм-канал «Выборы видишь?».

— В нашей стране я хотела бы выиграть свободу для народа, — сказала женщина.

— Сначала машина — потом свобода, — ответил через несколько реплик ведущий.

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