Во время рекламного розыгрыша белоруска выиграла машину, но попросила «свободу для народа»4
- 18.02.2021, 17:45
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Видеофакт.
Розыгрыш проводили в инстаграм-аккаунте сети «Виталюр». Ведущий позвонил покупательнице и спросил, что бы она хотела, сообщает телеграм-канал «Выборы видишь?».
— В нашей стране я хотела бы выиграть свободу для народа, — сказала женщина.
— Сначала машина — потом свобода, — ответил через несколько реплик ведущий.
Во время рекламного розыгрыша победительница попросила «свободу для народа»— TUT.BY (@tutby) February 18, 2021
Розыгрыш проводили в инстаграм-аккаунте сети «Виталюр».
— В нашей стране я бы хотела свободу народу нашему, — сказала женщина.
— Сначала машина — потом свобода, — ответил через несколько реплик ведущий. pic.twitter.com/i9Qr6QekGu