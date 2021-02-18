Во время рекламного розыгрыша белоруска выиграла машину, но попросила «свободу для народа» 4 18.02.2021, 17:45

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Видеофакт.

Розыгрыш проводили в инстаграм-аккаунте сети «Виталюр». Ведущий позвонил покупательнице и спросил, что бы она хотела, сообщает телеграм-канал «Выборы видишь?».

— В нашей стране я хотела бы выиграть свободу для народа, — сказала женщина.

— Сначала машина — потом свобода, — ответил через несколько реплик ведущий.

Во время рекламного розыгрыша победительница попросила «свободу для народа»



Розыгрыш проводили в инстаграм-аккаунте сети «Виталюр».



— В нашей стране я бы хотела свободу народу нашему, — сказала женщина.

— Сначала машина — потом свобода, — ответил через несколько реплик ведущий. pic.twitter.com/i9Qr6QekGu — TUT.BY (@tutby) February 18, 2021

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