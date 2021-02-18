В Грузии после отставки премьера Гахарии назвали нового кандидата на должность 18.02.2021, 18:27

фото: interpressnews.ge

Представители оппозиции настаивают на досрочных выборах.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" назвала нового кандидата на пост премьер-министра после отставки Георгия Гахарии по собственной инициативе. На эту роль выбрали Ираклия Гарибашвили.

Как пишет "Эхо Кавказа", о таком решении политсовета партии объявил ее председатель Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Гарибашвили - действующий министр обороны с сентября 2019 года. После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года он возглавлял Министерство внутренних дел, а в 2013-2015 годах был премьером.

Гарибашвили после выдвижения его кандидатом пообещал "быстро восстановить порядок" в стране.

"Перед нами стоит много вызовов. Это прежде всего пандемия коронавируса, безработица, экономические проблемы, тяжелое положение населения... Мы очень скоро восстановим порядок и равновесие, необходимые для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование в рамках Конституции", - заявил Ираклий Гарибашвили.

Напомним, 18 февраля предыдущий премьер Георгий Гахария подал в отставку из-за несовпадения позиций с партией по решению суда об аресте лидера "Единого национального движения" - крупнейшей оппозиционной партии.

В МВД Грузии сообщили, что отложили исполнение решения суда по делу Мелии.

Представители оппозиции заявляют, что после отставки Гахарии в стране должны состояться досрочные парламентские выборы.

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