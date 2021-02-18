В пятницу в Беларуси ожидается до -28 градусов 18.02.2021, 18:38

фото: tut.by

По востоку страны объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявлен по востоку Беларуси 19 февраля из-за морозов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег, местами прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 19-24, по восточной половине Беларуси - минус 25-28, по юго-западу - минус 16-18 градусов. Днем будет минус 5-11, по юго-западу страны - от нуля до 4 градусов мороза.

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