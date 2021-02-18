Владимир Некляев посвятил стихотворение журналистке Екатерине Андреевой

Владимир Некляев посвятил стихотворение журналистке Екатерине Андреевой3
- 18.02.2021, 18:52
Сегодня журналистку осудили на два года колонии.
Известный поэт Владимир Некляев написал стихотворение, посвященное осужденной журналистке "Белсата" Екатерине Андреевой. Произведение он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
КАЦЯРЫНЕ АНДРЭЕВАЙ
Гнюсь пануе над краем. Што ж мусіць
З нашым краем зрабіць гэта гнюсь?
Не пакінуць жывой Беларусі,
А змяртвіць, знежывіць Беларусь!
І змярцвела б, быць можа, краіна,
Не жывы не стрывала б цяжар,
Каб не ўсмешка твая, Кацярына,
Не біблейскі – за кратамі! – твар.
Каб не вочы, што нават у болю,
У глыбока схаваных слязах
Гэтак поўняцца вечнай любоўю,
Быццам свецяцца на абразах.
18 февраля журналисток Екатерину Андрееву (настоящая фамилия Бахвалова) и Дарью Чульцову осудили на два года колонии общего режима. За репортаж, которые они вели с "Площади Перемен".
Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.