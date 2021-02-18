Владимир Некляев посвятил стихотворение журналистке Екатерине Андреевой 3 18.02.2021, 18:52

Сегодня журналистку осудили на два года колонии.

Известный поэт Владимир Некляев написал стихотворение, посвященное осужденной журналистке "Белсата" Екатерине Андреевой. Произведение он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

КАЦЯРЫНЕ АНДРЭЕВАЙ

Гнюсь пануе над краем. Што ж мусіць

З нашым краем зрабіць гэта гнюсь?

Не пакінуць жывой Беларусі,

А змяртвіць, знежывіць Беларусь!

І змярцвела б, быць можа, краіна,

Не жывы не стрывала б цяжар,

Каб не ўсмешка твая, Кацярына,

Не біблейскі – за кратамі! – твар.

Каб не вочы, што нават у болю,

У глыбока схаваных слязах

Гэтак поўняцца вечнай любоўю,

Быццам свецяцца на абразах.

18 февраля журналисток Екатерину Андрееву (настоящая фамилия Бахвалова) и Дарью Чульцову осудили на два года колонии общего режима. За репортаж, которые они вели с "Площади Перемен".

Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.

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