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«Я и в самом деле хочу свободы народу»

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  • 18.02.2021, 19:30
«Я и в самом деле хочу свободы народу»
фото: nn.by

Сотрудница БГУ стала героиней интернета, сказав в прямом эфире «Cвободу народу».

В соцсетях разлетается видео, в котором женщину поздравляют с выигрышем автомобиля от магазина «Виталюр». Женщина сначала не верит в свое счастье и на вопрос, что бы она хотела выиграть, искренне отвечает: «Свободу народу!»

«Наша Нива» разыскала женщину, которая стала героиней интернета.

Наталья Притулик сперва не поверила, что разговаривает в прямом эфире и что она действительно выиграла автомобиль.

«Сейчас же часто предупреждают, что людям звонят аферисты, надо быть осторожнее. Ну я так и ответила, потому что была уверена, что это аферисты», — говорит Наталья.

«Но я и в самом деле хочу свободы народу. И если бы я знала, что это не мошенники, всё равно бы повторила про свободу. Ведь мне не нравится, что идут несправедливые суды, что студентов и школьников судят, судят журналистов. Что у нас беззаконие и правовой дефолт. Конечно, мне это не нравится. Все мы живые люди, и для нормального мыслящего человека это все неприемлемо.

Я сама на сутках не была, близкие тоже. Но я читаю новости и принимаю всё близко к сердцу. Читала о суде над парнем-инвалидом, у которого в 21 год умственное развитие как у семилетнего, как он плакал и говорил: «Мама, я не хочу!». Я так расстроилась, что принимала успокоительные таблетки.

Меня сильно огорчает такое отношение одних к другим. Ведь и те и те — люди! Почему те, у которых власть в руках, так относятся к своим же людям? Для меня это неприемлемо!

Но и ведущий же сказал, что согласен со мною! Говорит: сначала — авто, потом — свобода!»

Наталья Притулик работает в БГУ, на кафедре клеточной биологии и биоинженерии растений. Не будет ли у нее проблем после смелых высказываний?

«А что я такого сделала? — удивляется Наталья. — Да, сказала «Свободу народу». Так а что, народ сейчас свободный? Нет же».

Наталья говорит, что семья ей все ещё не верит — считают, что маму обманули какие-то аферисты. Тем не менее, спустя пару дней женщина сможет доказать правду, после того как получит ценный подарок. «Сказали, чтобы я на среду ничего не планировала — поедем за машиной», — говорит Наталья.

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