О «продуктовых карточках» 6 Дмитрий Милин

18.02.2021, 19:42

Фото: CORBIS

В РФ будет именно так — плохо, дорого и опасно для здоровья!

Любой "застой" в России заканчивается одинаково: попытками регулировать цены на продовольствие и карточками на еду. Ничего нового, кто долго живет в России (а в России надо жить долго, как утверждали классики) всё это уже видел в конце 1980-х.

Знаю, многие сейчас начнут утверждать, что это будет аналогично американским "food stamp'ам".

Да, наши "охранители" (а не оппозиция) дичайшие американофилы, все что делается в США плохого, для них пример к подражанию.

Однако попав на нашу почву, любая здравая идея в исполнении нашей бюрократии всегда принимает знакомые коррупиоцнно-казнокрадские черты, вырастая традиционно "деревом-уродом".

В реальности, продовольственные талоны приведут к тому, что приближенные к властям "бизнесмены" просто за "очень дорого" начнут поставлять за государственный счет бедным низкокачественное, а то и вообще опасное для здоровья продовольствие, что в конечном счете приведет к росту смертей среди бедных. А сокращение числа бедных, как Вы помните, это одна из национальных целей наших властей.

Мне рассказывали про одну крупную фирму, которая по госконтрактам поставляет "молоко" в детские учреждения и в больницы, при том, что их продукция сделана не из натурального молока, а из заменителей оного.

Это Россия, тут всё, что связано с государством, ВСЕГДА будет именно так: плохо, дорого и опасно для здоровья!

UPD: Потом выяснится по документам, что по "продуктовым карточкам" все 315 миллионов граждан РФ регулярно получали: "советское шампанское" по цене Дон Периньон, обвалочное мясо птицы по цене стейков из мраморной говядины и "продукт сыроподобный" из пальмового масла по цене настоящего итальянского пармезана.

Дмитрий Милин, Facebook

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