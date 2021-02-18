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Литовские парламентарии призвали ЕС ввести санкции в отношении причастных к осуждению журналисток «Белсата»

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  • 18.02.2021, 20:47
Литовские парламентарии призвали ЕС ввести санкции в отношении причастных к осуждению журналисток «Белсата»
Екатеринa Андреевa и Дарья Чульцова в суде Фрунзенского района Минска
Фото: АВ / Белсат

Они требуют включить судью и прокурора в санкционный список в рамках европейского акта Магнитского.

Депутат литовского сейма Даля Асанавичюте и член Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс осудили принятое 18 февраля белорусским судом решение лишить свободы корреспондентов телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову.

В совместном заявлении, поступившем в БелаПАН, литовские парламентарии отметили, что «режим Лукашенко продолжает жестокие репрессии против журналистов в попытке запугать их и отвратить от профессиональной деятельности».

«Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Екатерины и Дарьи, — говорится в документе. — Приговор суда, вынесенный за реализацию ими своих профессиональных прав, незаконный, он продиктован режимом Лукашенко. Более того, это недопустимое нарушение демократических принципов и свободы СМИ».

«Мы призываем Европейский союз включить лиц, связанных с преследованием и вынесением приговора журналистам телеканала «Белсат», в частности судью Наталью Бугук и прокурора Алину Касьянчик, в санкционный список в рамках европейской системы защиты прав человека — так называемого европейского акта Магнитского», — отметили Асанавичюте и Ауштрявичюс.

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запросила прокурор Алина Касьянчик.

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