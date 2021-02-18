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Белорусы выходят на акции солидарности с несправедливо осужденными журналистками «Белсата»

  • 18.02.2021, 22:05
Белорусы выходят на акции солидарности с несправедливо осужденными журналистками «Белсата»

Фотофакт.

Белорусы выходят на акции солидарности с несправедливо осужденными журналистками «Белсата» Дарьей Чульцовой и Екатериной Андреевой.

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запросила прокурор Алина Касьянчик.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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