Великобритания включила в санкционный список Эйсмонта, Караника, Кочанову, Луцкого и Шведа

Великобритания включила в санкционный список Эйсмонта, Караника, Кочанову, Луцкого и Шведа13
- 18.02.2021, 22:31
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Британский санкционный список пополнили 27 холуев режима Лукашенко.
Британский санкционный список против белорусского режима пополнился 27 людьми, включая судей, сотрудников правоохранительных органов, государственных чиновников и пропагандистов.
В обновленный cписок вошли, в частности, Иван Эйсмант, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь; Владимир Караник, бывший министр здравоохранения; генеральный прокурор Андрей Швед; Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси; Игорь Луцкий, министр информации.