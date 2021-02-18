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Великобритания включила в санкционный список Эйсмонта, Караника, Кочанову, Луцкого и Шведа

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  • 18.02.2021, 22:31
  • 2,319
Великобритания включила в санкционный список Эйсмонта, Караника, Кочанову, Луцкого и Шведа

Британский санкционный список пополнили 27 холуев режима Лукашенко.

Британский санкционный список против белорусского режима пополнился 27 людьми, включая судей, сотрудников правоохранительных органов, государственных чиновников и пропагандистов.

В обновленный cписок вошли, в частности, Иван Эйсмант, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь; Владимир Караник, бывший министр здравоохранения; генеральный прокурор Андрей Швед; Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси; Игорь Луцкий, министр информации.

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