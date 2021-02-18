закрыть
19 февраля 2021, пятница, 0:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Посольство США: Мы призываем к немедленному освобождению всех белорусских журналистов

2
  • 18.02.2021, 23:02
Посольство США: Мы призываем к немедленному освобождению всех белорусских журналистов

Посольство США в Беларуси выступило с заявлением.

Посольство США осуждает «сегодняшнее политически мотивированное признание виновными двух журналисток «Белсата» и вопиющий приговор в отношении их за работу по информированию общества», говорится в заявлении на сайте американской дипмиссии.

«Это судебное решение является очередным свидетельством того, что власти не стремятся установить справедливость, а пытаются заставить СМИ замолчать и тем самым ограничить доступ белорусов к информации для достижения своих политических целей, — подчеркивает посольство. — Журналистки «Белсата» Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова были признаны виновными в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». Обвинения, предъявленные этим журналисткам, которые рассказывали о протесте и жестокой реакции на него со стороны милиции, являются явно надуманными. Это не первые журналисты, заключенные в тюрьму режимом в Беларуси, и мы призываем к немедленному освобождению всех 11 журналистов, до сих пор находящихся под стражей».

США в очередной раз призывают белорусские власти прекратить преследование, в том числе судебное, журналистов и изданий за освещение событий. «Соединенные Штаты вновь заявляют, что белорусские власти имеют обязательства по защите основных свобод, особенно свободы собраний, слова и прессы, — подчеркивается в заявлении. — Сильные, независимые СМИ и доступ к информации являются условием верховенства закона и жизненно важны для успешного развития современного общества. Народ Беларуси заслуживает лучшего будущего, и Соединенные Штаты твердо его поддерживают».

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запросила прокурор Алина Касьянчик.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира (стрима) с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова).

В защиту Андреевой и Чульцовой выступило белорусское и мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.

Международная и Европейская федерации журналистов, а также Белорусская ассоциация журналистов потребовали пересмотреть постановление суда по делу Андреевой и Чульцовой, освободить их из-под стражи и прекратить преследование журналистов и медиа в стране. К немедленному освобождению журналисток и прекращению репрессий в отношении медиа в Беларуси призвал Европейский вещательный союз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип