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Серебрянка вышла на вечерний марш

  • 18.02.2021, 23:14
Серебрянка вышла на вечерний марш

Видеофакт.

В Минске продолжаются ежедневные протесты.

Жители Серебрянки вышли на вечерний марш.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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