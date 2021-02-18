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«Мужественные девушки, мы с вами!»

  • 18.02.2021, 23:25
«Мужественные девушки, мы с вами!»

По всей стране прошли акции в поддержку политзаключенных.

По всей Беларуси прошли акции в поддержку политзаключенных.

Вольные Шарики в поддержку Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой: «Мужественные девушки, мы с вами!»

Ратомка вышла в поддержку 18-летнего политзаключённого Ивана Красовского, которого 12 августа избили до состояния инвалидной коляски, «суд» над которым начался сегодня.

Гродно, партизаны Пушкина требуют свободы журналистам и напоминают об ответственности тем, кто «состряпал» это дело!

Гомель, Партизаны Фестиваля - в поддержку Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой: «Вы наши Герои! Судьи, где ваша совесть?»

Жители Малиновки вышли на вечернюю акцию с требованием свободы политзаключенным.

Шабаны напоминают чиновникам о их обязанностях.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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