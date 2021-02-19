CША ввели санкции против 43 белорусских чиновников, судей, прокуроров, силовиков и работников вузов 19 19.02.2021, 8:03

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энтони блинкен

Глава Госдепа заявил о поддержке храброго народа нашей страны.

США вводят санкции в отношении 43 граждан Беларуси за «подрыв демократии». Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

— Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты, — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что США обеспокоены продолжающимся жестоким подавлением мирных демонстрантов, активистов и журналистов, прошедшими 16 февраля обысками в правозащитной организации «Весна», Белорусской ассоциации журналистов и в независимых профсоюзах, а также вынесением приговора 18 февраля журналистам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

По словам Блинкена, в новый санкционный список включены высокопоставленные работники судов, руководство правоохранительных органов и рядовые сотрудники, задерживавшие участников акций протеста, а также судьи, прокуроры и работники вузов.

Он напомнил, что ранее США уже дважды вводили визовые ограничения против граждан Беларуси и России за «подрыв демократии в Беларуси» — в общей сложности против 66 человек.

— Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси и последовавших за ними репрессий. Мы поддерживаем храбрый народ Беларуси и его право на свободные и справедливые выборы, — говорится в заявлении.

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