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Илон Маск вернул себе первую строчку рейтинга самых богатых людей мира

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  • 19.02.2021, 8:08
Илон Маск вернул себе первую строчку рейтинга самых богатых людей мира
илон маск

Его состояние оценивается в $200 миллиардов.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь занял первую строчку среди самых богатых людей мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

В данный момент состояние Илона Маска оценивается в 200 миллиардов долларов. Благодаря росту акций Tesla, за день он заработал более 9,2 миллиардов долларов. Общая стоимость компании выросла до $74 млрд.

На втором месте находится основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 194 миллиарда долларов.

Третье место по прежнему занимает глава Microsoft Билл Гейтс, у которого более 136 миллиардов долларов.

На четвертом месте глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($115 млрд), а на пятой строчке рейтинга основатель Facebook Марк Цукерберг ($102 млрд).

Илон Маск стал самым богатым человеком мира впервые в январе 2021 года. Этому также предшествовал рост акций компании Tesla.

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