закрыть
19 февраля 2021, пятница, 11:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Запущен неотвратимый механизм самоликвидации режима Лукашенко

5
  • 19.02.2021, 8:39
  • 5,024
Политолог: Запущен неотвратимый механизм самоликвидации режима Лукашенко

Власть стреляет себе в голову.

О красноречивом процессе самоликвидации режима Лукашенко в своем телеграм-канале написал политолог Дмитрий Болкунец:

«Наблюдаю за массовыми обысками и арестами журналистов. Причина облав в том, что режим думает, что это вина журналистов в падении доверия к властям и массовых протестах.

Хотя журналисты всего лишь показывают наши реалии: нищету, попирание гражданских прав, беззаконие, тупость власть имущих и прочее.

Зачистка медийного поля не даст ни-че-го. В конце концов, пожирание дойдет до того, что малейшая критика или точнее подозрение о намерении критиковать - станет причиной ареста когда-то преданных лукашенковских пропагандистов (пламенный привет Оруэллу).

К примеру, не так похвалил АГЛ или не та интонация в эфире в отношении его сыновей.

Запущен неотвратимый механизм самопожирания. Вот как сталинские кадры пересажали друг друга (или он их сам), такая судьба ждет и этих доморощенных «ябатек», — пишет политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип