закрыть
19 февраля 2021, пятница, 11:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дворец в Геленджике: как племянник Путина выдал военную тайну

9
  • Владислав Гирман, «Деловая столица»
  • 19.02.2021, 8:59
  • 4,787
Дворец в Геленджике: как племянник Путина выдал военную тайну
фото: Navalny.com

Роман Игоревич проговорился.

А ведь Путин прав… Не Владимир Владимирович, а Роман Игоревич — племянник президента Российской Федерации, пытающийся монетизировать авторитетную фамилию. Не исключено, что с позволения действительно наделенного властью родственника. Так вот, Роман Путин, председатель политического объединения “Россия без коррупции” — проекта, Кремлю, естественно, не мешающего — прав в своей оценке реакции россиян на известие о дядином дворце в Геленджике.

Фильм об элитной берлоге российского лидера, выложенный ФБК Алексея Навального в YouTube, на сегодняшний день получил почти 113 млн просмотров.

Видеорасследование разобрали на мемы. Все охотно обсуждали путинские ершики, стриптиз-бар, крытый хоккейный стадион. А люди со вкусом — вульгарную любовь бывшего гэбиста к золоту, всему блестящему, и тому, что, по мнению человека, благодаря друзьям из “Штази” познакомившегося с подобием комфорта, говорит о влиянии и успешности владельца. Пусть это будет какой-нибудь уродливый стул, или, напротив, стул красивый, но вписывающийся в интерьер чуть лучше, чем “новичок” в парфюмерный ряд.

В общем, миру наглядно продемонстрировали, что стронгмен Путин, бессменный российский лидер и гроза демократии — типичный последователь царя Кощея, того самого фетишиста, который, по словам великого абиссинского поэта, чах над златом в облаке специфических благовоний (в смысле — кому благо, а кому и вонь).

Среди детей СССР, выкарабкавшихся на самый верх или усевшихся на половине пути к вершине, на самом деле немало таких вот персонажей, которые свои комплексы лечат гротескной роскошью. Взять хоть приснопамятные “Пшонка-стайл” или “Янукович-стайл”. И если в чем Путин от них и оторвался — так это в ценнике и количестве позолоты.

Кино от Навального нанесло его репутации и самолюбию серьезный ущерб, который уже не компенсировать ни охаживанием дубинками спин крепостных, ни посадкой политика, который отказался быть растворителем протестного потенциала россиян.

Когда оппозиционер-“бутерброд” в отместку за ароматизированное “новичком” собственное исподнее показал миру путинское, кремлевские птицы-говоруны (не только Владимир Соловьев, но и другие виды, обитающие в пропагандистском ареале) принялись, не жалея себя, порхать вокруг дворца в Геленджике, спасая лицо вождя и гадя на головы “врагов государства”.

Возможно, в Кремле боялись, что когда голодные и обозленные россияне увидят эту громадину, построенную для якобы президента-аскета и его гостей, любящих покрутиться на блестящих шестах, то эти россияне придут в Ново-Огарево и выкурят Путина из его бункера.

Не выкурили. Тысячи россиян вышли на улицы. Но чтобы красиво и беспомощно протестовать против приговора Навальному.

И фильм-то видели. Или хотя бы новости читали. И фоточки просматривали, и обсуждали очень живо, и даже копию дворца в Minecraft построили. Но делали это из любопытства скорее, нежели чтобы зарядиться праведным гневом и что-то там изменить в своей жизни.

Тысячи и тысячи сплетников, для которых слегка отодвинули штору в окне баринова поместья. А они: “О, гляди-тко, какие он себе хоромы-то выстроил”. И как бы все.

Почему так? Да, потому что не цепляет, не возмущает. Он барин — ему можно.

И Роман Путин так об этом и сказал в своем Instagram, выгораживая дядюшку. Есть, мол, опрос, согласно которому 70% респондентов считают, что Путин имеет право на “объекты недвижимости такого плана”. Сам же племянничек, кстати, тоже бывший чекист, пытается выглядеть главным борцуном с коррупцией в России.

В июле прошлого года он стал лидером партии под смешным названием “Народ против коррупции”. Нацелился на выборы, устроил офис в трансформаторной будке. Опростоволосился с техническими и процедурными вопросами — и партия его пролетела мимо выборов. Гонимый острым желанием подороже продать свою фамилию, он стал главой уже “России без коррупции” (тоже забавно, да).

И вот лидер “России без коррупции”, завидев коррупцию, причем колоссальных масштабов, говорит, что нет ее. А была бы — так и движение бы называлось “Россия с коррупцией”, очевидно же. Ну или “Народ за коррупцию”. Невелика разница, в сущности: говорим “народ” — подразумеваем “Россия”, говорим “Россия” — подразумеваем “Путин”. Строго по методичке спикера Госдумы и экс-первого зама АП Вячеслава Володина.

Коррупция — это плохо, говорит народ, давая взятку гаишнику или пристраивая брата кума друга без царя, но с Путиным в голове на какую-нибудь непыльную работку. А Путин-то — ого-го. Понятно, что ворует. Но ему можно — и потому, глядя на 100 млрд рублей, потраченные на ершики и элитные комоды, россиянин просто пожимает плечами. С завистливым пониманием.

Как пожал плечами Роман Путин. И справедливо заметил, что это менталитет такой. И оно, дескать, к лучшему: легче шпиёнов отлавливать. Они-то, дескать, привыкли как правильно, а не как положено — вона в Отечественную скрепки на поддельные документы хромированные делали, а те не ржавели, помогая разоблачать супостатов.

СССР уже нет. Его правопреемницей назвалась Россия. А там все та же ржавчина.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип