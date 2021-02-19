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США возобновляют переговоры с Ираном по ядерной сделке

  • 19.02.2021, 9:10
США возобновляют переговоры с Ираном по ядерной сделке

Администрация Джо Байдена решила принять приглашение от высокого представителя ЕС

Администрация 46-го президента США Джо Байдена заявила, что сядет за стол переговоров для возобновления работы ядерного соглашения с Ираном, передает CNN.

"США примут приглашение от высокого представителя ЕС к участию во встрече P5+1 и Ирана для обсуждения дипломатического пути продвижения вперед по ядерной программе Ирана". - передали в Госдепе США.

Кроме США и Ирана в переговорах будут участвовать КНР, Франция, Россия, Великобритания и Германия.

Отметим, что в США считают формой "ядерного вымогательства" заявление Ирана о том, что он начал процесс обогащения урана до 20%, что значительно превышает предел, установленный в ядерной сделке 2015 года, от которой Вашингтон отказался.

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