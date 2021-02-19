закрыть
19 февраля 2021, пятница, 11:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенный Михаил Жемчужный вышел на свободу после 6,5 лет в колонии

8
  • 19.02.2021, 9:33
  • 2,145
Политзаключенный Михаил Жемчужный вышел на свободу после 6,5 лет в колонии
Михаил Жемчужный

Сегодня утром он выехал из Горок в Оршу.

65-летнего правозащитника и политзаключенного Михаила Жемчужного освободили из Горецкой исправительной колонии № 9, сообщает «Радыё Свабода».

Утром 19 февраля его посадили под конвоем в пригородный поезд из Горок в Оршу.

В Горецкой исправительной колонии его держали держали с 13 июля 2017 года, а вообще в колониях строгого режима Жемчужный пробыл шесть с половиной лет.

Правозащитники считают наказание Жемчужного политически мотивированным.

Кто такой Михаил Жемчужный

Доцент, кандидат технологических наук. Работал в Витебском технологическом университете и руководил в нем лабораторией, которая занималась проблемами промышленного изготовления водорода.

Автор ряда научных монографий и разработок. Первым в Беларуси зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе.

В 2006 году против него возбуждено уголовное дело, инициированное, как утверждают правозащитники, КГБ. Ему предлагали дать показания против начальства, а когда он отказался, осудили на 5 лет по сфальсифицированным «обвинениям».

После освобождению он занялся защитой прав заключенных. Стал членом правозащитной организации» «Платформа», а позже соучредителем новой организации «Платформа Инновейшн».

Второй раз его арестовали в 2015 году. По данным правозащитников, дело фабриковалось в рамках «оперативного эксперимента» под контролем КГБ.

Отбывал наказание в колониях в Новосадах, Ивацевичах и Горках. Много времени в Горецкой колонии осужденный провел в штрафном изоляторе и помещении камерного типа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип