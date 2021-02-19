Политзаключенный Михаил Жемчужный вышел на свободу после 6,5 лет в колонии 8 19.02.2021, 9:33

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Михаил Жемчужный

Сегодня утром он выехал из Горок в Оршу.

65-летнего правозащитника и политзаключенного Михаила Жемчужного освободили из Горецкой исправительной колонии № 9, сообщает «Радыё Свабода».

Утром 19 февраля его посадили под конвоем в пригородный поезд из Горок в Оршу.

В Горецкой исправительной колонии его держали держали с 13 июля 2017 года, а вообще в колониях строгого режима Жемчужный пробыл шесть с половиной лет.

Правозащитники считают наказание Жемчужного политически мотивированным.

Кто такой Михаил Жемчужный

Доцент, кандидат технологических наук. Работал в Витебском технологическом университете и руководил в нем лабораторией, которая занималась проблемами промышленного изготовления водорода.

Автор ряда научных монографий и разработок. Первым в Беларуси зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе.

В 2006 году против него возбуждено уголовное дело, инициированное, как утверждают правозащитники, КГБ. Ему предлагали дать показания против начальства, а когда он отказался, осудили на 5 лет по сфальсифицированным «обвинениям».

После освобождению он занялся защитой прав заключенных. Стал членом правозащитной организации» «Платформа», а позже соучредителем новой организации «Платформа Инновейшн».

Второй раз его арестовали в 2015 году. По данным правозащитников, дело фабриковалось в рамках «оперативного эксперимента» под контролем КГБ.

Отбывал наказание в колониях в Новосадах, Ивацевичах и Горках. Много времени в Горецкой колонии осужденный провел в штрафном изоляторе и помещении камерного типа.

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