Политзаключенный Михаил Жемчужный вышел на свободу после 6,5 лет в колонии

Политзаключенный Михаил Жемчужный вышел на свободу после 6,5 лет в колонии8
- 19.02.2021, 9:33
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Сегодня утром он выехал из Горок в Оршу.
65-летнего правозащитника и политзаключенного Михаила Жемчужного освободили из Горецкой исправительной колонии № 9, сообщает «Радыё Свабода».
Утром 19 февраля его посадили под конвоем в пригородный поезд из Горок в Оршу.
В Горецкой исправительной колонии его держали держали с 13 июля 2017 года, а вообще в колониях строгого режима Жемчужный пробыл шесть с половиной лет.
Правозащитники считают наказание Жемчужного политически мотивированным.
Кто такой Михаил Жемчужный
Доцент, кандидат технологических наук. Работал в Витебском технологическом университете и руководил в нем лабораторией, которая занималась проблемами промышленного изготовления водорода.
Автор ряда научных монографий и разработок. Первым в Беларуси зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе.
В 2006 году против него возбуждено уголовное дело, инициированное, как утверждают правозащитники, КГБ. Ему предлагали дать показания против начальства, а когда он отказался, осудили на 5 лет по сфальсифицированным «обвинениям».
После освобождению он занялся защитой прав заключенных. Стал членом правозащитной организации» «Платформа», а позже соучредителем новой организации «Платформа Инновейшн».
Второй раз его арестовали в 2015 году. По данным правозащитников, дело фабриковалось в рамках «оперативного эксперимента» под контролем КГБ.
Отбывал наказание в колониях в Новосадах, Ивацевичах и Горках. Много времени в Горецкой колонии осужденный провел в штрафном изоляторе и помещении камерного типа.