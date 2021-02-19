Экс-помощник прокурора: Cкорее всего, сольют Шакуту 14 19.02.2021, 9:51

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Ранее Евгений Бабак занимал должность помощника прокурора / TUT.by

В правовом государстве всех причастных к гибели Романа Бондаренко давно бы нашли.

18 февраля Генпрокуратура заявила о возбуждении уголовного дела по факту смерти погибшего на "Площади Перемен" Романа Бондаренко. Чтобы начать разбирательство, представителям надзорного органа понадобилось более трех месяцев.

Что вынудило правоохранителей все же начать расследование и не спустят ли дело на тормозах — эти и другие вопросы "Еврорадио" задало экс-помощнику прокурора Первомайского района Минска Евгению Бабаку.

— Я сам удивился, когда увидел эту новость. Я подумал, что это как-то непоследовательно и как-то поздно, — комментирует новость Евгений. — Возможно, кто-то из международной общественности начал на них [представителей властей. — Еврорадио] оказывать давление. Но верить в какое-то возвращение законности или придания видимости законности в стране после всех неадекватных приговоров? Возможно, пытаются как-то "затушить" что-то. Ведь скоро весна.

В сообщении прокуратуры есть важный момент: подчеркивается, что "причастность сотрудников органов внутренних дел не установлена". О чем говорит эта фраза?

— Все прекрасно понимают, что силовики имеют там отношение, вопрос — какого рода? — продолжает Бабак. — Мысль у меня такая, что, скорее всего, сольют Шакуту. Не знаю, имею ли я на эту мысль какие-то объективные соображения и право говорить об этом. Но это первая мысль, которая возникает после того, когда акцентируют внимание на том, что силовики не имеют отношения. Ну не Баскова же сольют, а сольют Шакуту.

Основанием подозревать кикбоксера Дмитрия Шакуту причастным к избиению Романа Бондаренко послужили кадры с "Площади Перемен". На них рядом с человеком, похожим на Шакуту, был замечен еще один человек в маске. Он похож на председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Найти легко. Вопрос — захотят ли?

— Грамотный человек, который работал в милиции или следствии, прекрасно понимает, что очень легко найти человека, даже если он был в маске, — убежден бывший прокурорский работник. — Это все отмечается, есть рапорт. Сотрудник милиции ведь не один самовольно куда-то пошел, он был со своими коллегами. Были специальные машины, были специально откомандированные в определенное место. Это очень легко находится. Человек может себе даже "пальцы" срезать, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. В нашем мире очень легко найти человека. Если захотеть — можно найти всех. Вопрос — захотят ли найти. Наивно думать, что в этой системе что-то будет расследовано.

Уголовное дело должны были возбудить сразу же!

Почему разбирательство не началось по горячим следам?

— Вопрос о возбуждении уголовного дела должен был стоять сразу же, как только Бондаренко доставили в больницу, когда он еще был жив. Как он туда попал, с какими телесными повреждениями, как он пропал? Это сразу же возбуждение уголовного дела, — объясняет Евгений Бабак. — Чтобы вы понимали, такие уголовные дела, где кто-то где-то кого-то убил, одни из самых легких в расследовании, потому что следы остаются везде: это телесные повреждения, это кровь, отпечатки пальцев. Просто посчитай "два плюс два" — и найдешь того, кто как минимум был к этому причастен. Потом вызываешь их на допрос, и они, если это не специально обученные люди, начинают колоться и сдавать друг друга. Этому учат на третьем курсе любого университета, а тем более в Академии МВД. Но это надо захотеть.

Роман Бондаренко

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