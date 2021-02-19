Москва не говорит и не показывает: как кум Путина лишился медиаимперии в Украине 4 Юрий Мацарский, The Insider

19.02.2021, 9:47

Против кремлевской пропаганды была проведена самая масштабная операция.

Запрет на вещание трех украинских телеканалов, связанных с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, — это не первая, но самая заметная операция властей по очищению информационного поля государства от российского влияния. Три закрытых канала — «112 Украина», «Newsone» и «ZiK» — в последние годы старательно формировали альтернативную реальность, в которой Крым не оккупирован, а «потерян» самой Украиной, в которой на востоке страны идет гражданская война с шахтерами и трактористами, а власти государства упускают свой единственный шанс на успешное будущее, отказываясь от подчинения Москве. Однако эти телеканалы — лишь вершина айсберга, кремлевские нарративы продолжают организованно продвигаться через интернет.

Клон «РИА Новости»

В середине мая 2018 года силовики нагрянули с обыском в редакцию информационного агентства «РИА Новости Украина» и в киевскую квартиру его главного редактора Кирилла Вышинского. Чуть позже прокуратура сообщила, что в доме Вышинского найдены паспорт гражданина РФ на его имя, крупные суммы денег и российская медаль «За возвращение Крыма», которой награждались непосредственные участники вооруженного захвата украинского полуострова и пропагандисты, освещавшие этот захват в нужном Кремлю ключе.

Пропагандистской работой, утверждали следователи, Вышинский продолжил заниматься и после оккупации Крыма. В отчете, опубликованном украинской прокуратурой Автономной Республики Крым, говорилось, что «РИА Новости Украина» является частью сети медиаструктур, использовавшихся Россией в гибридной информационной войне против Украины с 2014 года.

Агентство не было зарегистрировано в качестве медиа, то есть, действовало по сути нелегально, что не мешало Вышинскому и его подчиненным арендовать просторное помещение в самом центре Киева и регулярно обновлять сайт, зарегистрированный в украинской доменной зоне «ua». Российские наемники и военнослужащие, развязавшие войну на востоке Украины, в материалах этого сайта назывались «местными сторонниками федерализации» или «ополченцами», воюющими за некое правое дело, а противостоящая им украинская армия изображалась в качестве карателей и садистов, терроризирующих мирное население Донбасса.

Несмотря на нелегальный статус, «РИА Новости Украина» ежедневно проводило в своем медиацентре, расположенном в 15 минутах ходьбы от здания Администрации президента, пресс-конференции и брифинги с участием персонажей из команды сбежавшего президента Виктора Януковича, функционеров самораспустившейся после Майдана «Партии регионов» и пророссийских политтехнологов. Названия этих регулярных брифингов говорили сами за себя – «Еда становится роскошью» или «Украинцы бегут от нищеты» – очевидно преследовали одну-единственную цель: убедить как можно большее число украинцев в несостоятельности европейского выбора и начатых после Революции достоинства преобразований.

В сентябре 2019 года Кремль обменял арестованных украинских моряков и Олега Сенцова на российских ГРУшников, отбывавших в Украине наказание за организацию терактов. Среди 35 человек, которых получил Кремль, двое официально не были представителями российских спецслужб – гражданин Украины Владимир Цемах, обвиняемый по делу о сбитом «Боинге», и... «журналист» Кирилл Вышинский.

Фиктивные владельцы телеканалов

Примерно в тот самый день, когда на сайте «РИА Новости Украина» были опубликованы последние обновления (а Вышинский отправился за решетку по обвинению в госизмене, чтобы позже быть включенным в обменные списки), завершилось оформление всех бумаг, передающих право собственности на вещавший на всю неоккупированную территорию страны телеканал «112 Украина» немецкому продавцу подержанных автомобилей Эдварду Кацу.

До этой сделки канал принадлежал людям из ближайшего окружения Януковича, которые бежали из страны вслед за своим боссом. При создании канала использовались запутанные схемы и однозначно установить, кому именно принадлежал телеканал, было сложно. Однако журналисты выяснили, что до продажи Кацу основным собственником «112 Украина» был сбежавший в Россию экс-глава МВД Виталий Захарченко, прятавшийся за нагромождением офшорных компаний и подставных совладельцев.

Эдвард Кац, похоже, тоже был подставной фигурой. Это стало довольно скоро понятно по изменению редакционной политики – из эфира канала моментально исчезли все программы, авторы которых старались объективно показывать происходящее на востоке Украины. А представителей политических сил, выступающих против уступок Москве, перестали приглашать в гостевые студии. Их место тут же заняли постоянные авторы колонок «РИА Новости Украина» и активисты пророссийских партий. Одним из первых новых проектов после смены собственника стало выступление главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) и кума Владимира Путина Виктора Медведчука в программе «Большое интервью с большим политиком».

Через несколько месяцев после выхода этой программы немецкий коммерсант Кац окончательно ушел с украинской медиасцены. В декабре 2018 года канал был переоформлен на Тараса Козака – однопартийца и единомышленника Виктора Медведчука. За несколько месяцев до этого Козак купил еще один канал – «Newsone», которым до этого долгие годы владели другие пророссийские политики. Летом 2019 года к «112 Украина» и «Newsone» добавился третий телеканал – «ZiK», купленный Тарасом Козаком у львовского бизнесмена Петра Дыминского.

Общие расходы на приобретение всех каналов, согласно официальной отчетности, не превысили 10 млн евро. По слухам, сам Козак не дал на свой же медиахолдинг ни копейки, а лишь позволил находящемуся с 2014 года под санкциями в США Виктору Медведчуку использовать свое имя для обхода западных ограничений на финансирование подсанкционных лиц и деятельность принадлежащих им компаний.

Косвенно эти слухи подтверждаются тем, что «холдингом Медведчука» называли конгломерат трех каналов (летом 2019 года он был оформлен официально как медиахолдинг «Новости») даже депутаты ОПЗЖ. Кроме того, в пользу версии теневого управления каналами кумом Путина говорит и то, что Виктор Медведчук годами был главным ньюсмейкером трех телеканалов, комментируя для них все, что угодно, начиная от кинофестивалей и заканчивая международной политикой Украины.

Журналисты каналов холдинга почти не интересовались делами своего номинального владельца, зато пристально следили за Виктором Медведчуком. Они следовали за ним в Москву, когда тот летал на переговоры с российскими политиками, и на Сицилию, когда он ездил на презентацию фильма Оливера Стоуна «Открывая Украину». Сам Медведчук, к слову, был одним из главных героев этого документального фильма, после выхода которого американское издание The Daily Beast назвало Стоуна «путинским лакеем», а спродюсированную им ленту – пропагандой.

Помимо ежедневных, снятых у него в офисе или дома, выступлений Виктора Медведчука или цитат его заявлений, эфир трех телеканалов представлял из себя почти бесконечные гостевые программы и ток-шоу, регулярно прерываемые новостями, которые были по больше части посвящены Медведчуку и его единомышленникам.

Украинский волонтерский проект StopFake, борющийся с информационным влиянием Кремля и использующий методологию международной сети The International Fact-Checking Network для обнаружения этого влияния, составил список основных нарративов, распространявшихся каналами Козака-Медведчука. Он мало отличался от повестки дня «РИА Новости Украина», если отличался вообще, и включал в себя принижение значимости украинской власти, продвижение России как главного партнера и дискредитацию западных демократических ценностей.

Главной задачей каналов было распространение идеи о несостоятельности Украины как государства. Гости и ведущие программ часам обвиняли Майдан и пришедшие после бегства Януковича к власти силы в снижении уровня жизни украинцев, в войне на востоке, в потере Крыма. Старательно при этом замалчивая роль России, которая годами поддерживала Виктора Януковича финансово и информационно, оккупировала Крым и развязала войну в Луганской и Донецкой областях.

Украина в эфире называлась недогосударством (в 2020 году этот нарратив все еще лидировал в списке тем, обсуждаемых пророссийскими медиа), нацистским образованием, ее власти обвинялись в развязывании гражданской войны и неспособности удержать Крым.

Россия в этих эфирах упоминалась не как захватчик, не как создатель и спонсор ЛНР и ДНР, признанных украинскими судами террористическими организациями, а как союзник, заинтересованный в скорейшем разрешении конфликта, как потенциальный посредник в переговорах с «народом Донбасса», как главный экономический партнер и родина братского народа.

Реформы, проводимые украинскими властями, высмеивались и очернялись. В эфирах ныне запрещенных к эфирному вещанию каналов их называли направленными на окончательное подчинение Украины Западу, антинародными и защищающими олигархов. Порой доходило до абсурда. Например, противники земельной реформы заявляли в эфире, что разрешение на свободную куплю и продажу земли приведет к тому, что иностранцы железнодорожными эшелонами вывезут в Европу весь плодородный украинский чернозем.

Редко, но все же представленных в эфире сторонников европейского вектора развития Украины, вероятно, умышленно усаживали в студиях как можно дальше от ведущих, чтобы им реже доставалось слово. Кроме того, им никогда или почти никогда не давали возможность резюмировать итоги обсуждения в конце разговора. Этим традиционно занимались или представители ОПЗЖ, или формально независимые, но очевидно стоящие на пророссийских позициях эксперты и политологи. Таким образом, последнее слово всегда было за союзниками Кремля.

Объектами критики и высмеивания становились не просто отдельные чиновники или их распоряжения, не некоторые из государственных институтов, а само государство в целом. Каналы годами рассказывали о том, что Украина вот-вот замерзнет, развалится, станет частью Польши или Венгрии, ее население массово уедет на заработки или вымрет если к власти не вернутся пророссийские силы. Существующее само по себе, независимое от России украинское государство для них не представляло никакой ценности. Единственной надеждой на спасение страны объявлялась ОПЗЖ, представителям или симпатизантам которой отдавалось почти все эфирное время.

За время пребывания телеканалов в собственности Тараса Козака надзорные органы зафиксировали 46 случаев нарушения их сотрудниками и гостями законодательства Украины, в том числе, призывы к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению конституционного строя. Каналам неоднократно выносились предупреждения о недопустимости нарушения законодательства, однако долгое время дело этим и ограничивалось.

Телеканалы – вершина айсберга

Постоянных зрителей у каналов было относительно немного – к моменту отключения от эфира совокупная их аудитория не превышала 5% от общего числа телезрителей, то есть, существенно меньше, чем даже избирателей ОПЗЖ, которая на последних парламентских выборах в 2019 году набрала больше 13%. При этом «112 Украина» возглавлял рейтинг популярности информационных каналов. Правда, украинский зритель предпочитает развлекательные каналы, общая аудитория у крупнейшего из которых – 1+1 – как минимум вдвое больше, чем была у всех каналов холдинга «Новости» вместе взятых.

Несмотря на очевидную нишевость каналов, власти воспринимали исходящую от них угрозу государственности всерьез. Еще в 2018 году, то есть, до покупки Тарасом Козаком «ZiK», Верховная рада проголосовала за проект обращения в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с призывом закрыть «112 Украина» и «Newsone». В этом обращении говорилось, что собственники каналов действуют в интересах государства-агрессора и заняты распространением наносящей вред национальным интересам пророссийской пропаганды.

Тогда СНБО не стало давать ход этому обращению. Как объяснил несколько дней назад Петр Порошенко, тогда бывший президентом Украины, решение не трогать «112 Украина» и «Newsone» было принято чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборный процесс и не поставить под сомнение честность результатов голосования. В то время Украина как раз готовилась к президентским выборам, и избирательная кампания была в самом разгаре.

Победивший на выборах Владимир Зеленский всего через несколько месяцев после вступления в должность пообещал обнародовать «громкую историю» об источниках финансирования партии Виктора Медведчука и его телеканалов. Для выполнения этого обещания главе государства потребовалось около полутора лет. В его офисе уже после закрытия каналов, сообщили, что формальным основанием для принятия решения об отключении от эфира стало финансирование холдинга «Новости» компанией из оккупированной части Луганской области. С точки зрения украинского законодательства, эта территория удерживается под контролем террористов, с которыми не может быть никакого экономического сотрудничества. Вероятно, впереди нас ждет расследование связей владельцев, менеджеров, а может быть, и гостей каналов, с представителями незаконных вооруженных формирований.

Важно понимать, что три запрещенных к эфирному вещанию канала были не просто ретрансляторами пророссийской повестки дня, но и генераторами контента для множества региональных медиа, Telegram- и YouTube-каналов. Каждое сомнительное утверждение или выпад в сторону украинской государственности, прозвучавшие в эфире «112 Украина», «Newsone» и «ZiK» моментально копировались и распространялись другими медиа. И распространяются до сих пор. Ведь каналы продолжают вещать через YouTube и другие платформы, на которые влияние украинской власти не распространяется. Поэтому 5% телевизионной аудитории запрещенных каналов – это только вершина айсберга. На самом деле, исходящая от них дезинформация могла и все еще может находить путь к самым разным людям, в том числе, и вовсе не смотрящим телевизор.

Если власти Украины действительно вознамерилась выбить враждебную пропаганду из информационного поля своей страны, то они находятся в начале пути. Пути, который должен будет поднять риски для участников информационной войны так высоко, что в какой-то момент пророссийская пропаганда станет обходится заказчику столь дорого, а эффект будет приносить настолько незначительный, что от нее придется отказаться.

Юрий Мацарский, The Insider

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