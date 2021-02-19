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Кунцевщина и Домбровка вышли на утреннюю акцию в Минске

  • 19.02.2021, 9:58
Кунцевщина и Домбровка вышли на утреннюю акцию в Минске

Жители столицы поддержали журналисток «Белсата» и потребовали наказания для преступников-лукашистов.

В Минске Кунцевщина и Домбровка вышли на утреннюю акцию протеста, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Жители столицы поддержали невинно осужденных журналисток «Белсата» и потребовали наказать настоящих убийц Романа Бондаренко и других участников протестов.

«2 года за репортаж, 0 сроков за убийства», — говорится в плакатах участников акции.

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