Кунцевщина и Домбровка вышли на утреннюю акцию в Минске 19.02.2021, 9:58

Жители столицы поддержали журналисток «Белсата» и потребовали наказания для преступников-лукашистов.

В Минске Кунцевщина и Домбровка вышли на утреннюю акцию протеста, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Жители столицы поддержали невинно осужденных журналисток «Белсата» и потребовали наказать настоящих убийц Романа Бондаренко и других участников протестов.

«2 года за репортаж, 0 сроков за убийства», — говорится в плакатах участников акции.

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