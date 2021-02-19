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Суд на врачом и журналисткой, рассказавшими правду об убийстве Бондаренко, сделали закрытым

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  • 19.02.2021, 10:17
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Суд на врачом и журналисткой, рассказавшими правду об убийстве Бондаренко, сделали закрытым

Они рассказали правду об обстоятельствах гибели Романа Бондаренко.

Сегодня в суде Московского района Минска началось рассмотрение дела журналистки tut.by Катерины Борисевич и врачом Артема Сорокина. После убийства лукашистами Романа Бондаренко они опровергли ложь властей и опубликовали информацию о «ноль промилле» в крови погибшего.

Судебное заседание ведет Светлана Бондаренко, заместитель председателя суда Московского района по уголовным делам. Катерину Борисевич защищают адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук, Артема Сорокина — Ольга Батюк, сообщает tut.by.

Сразу после 8.30 в Дом правосудия начали приходить слушатели. «На суд к Артему Сорокину и Катерине Борисевич», — говорят они на входе, но пропускать их начинают ближе к 9 часам. Внутрь заходят только четыре милиционера в форме с металлоискателями в руках и трое мужчин в штатском и с рациями после того, как показывают свои удостоверения.

Жена Артема Сорокина Наталья с адвокатом. Фото: TUT.BY
Даша, дочь Катерины Борисевич, которая после ее задержания осталась одна, сегодня сможет увидеть маму. Фото: TUT.BY

После 9.00 в суд пришли родные обвиняемых — дочка Катерины Борисевич Дарья, жена Артема Сорокина Наталья и мать врача Галина Константиновна.

Под дверями зала заседания уже собрались десятки человек. Тех, кто на входе говорит, что идет на процесс над Борисевич и Сорокиным, отводят в сторону — и лишь спустя время пропускают внутрь.

В суд пришла и Елена Бондаренко, мама погибшего Романа Бондаренко. «Конечно, я рассчитываю попасть на судебное заседание, поэтому я здесь. Я считаю, Катерина и доктор Сорокин ничего не нарушили, разрешение было мною дано. Как человек оптимистичный, я надеюсь, что справедливость восторжествует. Хотя, как показывает судебная практика, и даже последних дней, справедливости нет», — сказала она.

Фото: TUT.BY
Фото: «Наша нiва»

Примерно 9.45 Катерину Борисевич и Артема Сорокина завели в зал. Собравшиеся встретили их аплодисментами. Люди начали кричать: «Катя, мы здесь!».

Катерина Борисевич и Артем Сорокин

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