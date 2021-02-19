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Флагманы Беларуси тратят миллиарды даже на проценты по долгам

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  • 19.02.2021, 10:09
Флагманы Беларуси тратят миллиарды даже на проценты по долгам

Суммы платежей главных предприятий страны поражают воображение.

Власти постепенно подводят итоги финансового года. Суммы платежей главных предприятий страны поражают воображение, пишут banki24.by.

К началу 2021 года суммарные долги крупных и средних компаний Беларуси достигли 158,4 млрд BYN. Такая сумма — это обновление исторического рекорда по сумме обязательств.

По официальному прогнозу ВВП Беларуси за 2021-й составит около 157,3 млрд BYN. Следовательно, уже сейчас объем долгов предприятий-флагманов превысил размер экономики.

Кроме накопленной суммы долга есть еще погашение и обслуживание обязательств. Так вот, платежи по долгам по кредитам и займам по-прежнему измеряются десятками миллиардов.

За 2020 год крупные и средние предприятия направили на погашение долгов 73,6 млрд BYN. По сравнению с 2019-м размер выплат в пользу кредиторов вырос на 10,4%. Поскольку темпы инфляции в 2020-м были ниже, имело место увеличение платежей в реальном выражении.

В пересчете на деньги объем погашений возрос на 6,9 млрд BYN. При этом на погашение основного долга ушло на 6,6 млрд BYN больше, на уплату процентных платежей — на 0,3 млрд BYN больше.

Растет долговая нагрузка и при соотнесении с выручкой от реализации продукции. Если в 2019-м такое соотношение составило 27,6%, то по итогам 2020-го — 28,7%. Рост долговой обремененности — одна из причин, почему Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования до 12 марта.

С одной стороны, стоит бороться с инфляцией через процентные ставки, с другой — нагруженный долгами госсектор может не выдержать подъема стоимости заемных ресурсов.

В 2020 году на погашение основной части долга у компаний-флагманов ушло 70,5 млрд BYN, а на уплату процентных платежей — 3,1 млрд BYN. Справочно: чистая прибыль крупных и средних предприятий за год составила 6,1 млрд BYN.

Если бы не высокие долги, финансовые результаты флагманов в 2020-м могли быть гораздо лучше. В географическом разрезе больше всех отдали кредиторам предприятия Минска — 18,4 млрд BYN.

По сравнению с 2019-м платежи выросли на 5,8%, а их доля в выручке достигла 21,7%. В областях аналогичные показатели были следующими: Брестская — 4,4 млрд BYN (+12,2%), Витебская — 10,3 млрд BYN (+8,7%), Гомельская — 13,9 млрд BYN (+4,3%), Гродненская — 8 млрд BYN (+16,4%), Минская — 12,6 млрд BYN (+23%), Могилевская — 5,9 млрд BYN (+9,9%). Самая высокая долговая нагрузка к выручке фиксировалась по Витебской и Гомельской областям (39,8% и 36,8% от выручки), самая низкая — в Брестской (16,7%). На Витебщине и Гомельщине это связано с модернизацией нефтепереработки, на Брестчине — с меньшим размахом инвестпроектов.

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