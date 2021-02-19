Bloomberg: Администрация Байдена введет санкции против ряда связанных с РФ компаний 1 19.02.2021, 10:41

Санкции будут введены из-за «Северного потока-2».

Вашингтон пока не будет вводить санкции против немецких компаний из-за участия в проекте строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку администрация Байдена не хочет идти на конфликт со своим ближайшим союзником в Европе.

Об этом написало агентство Bloomberg (перевод — nv.ua) со ссылкой на источники.

Доклад о компаниях, которые нарушают американское санкционное законодательство, должен был быть представлен Конгрессу США в прошлый вторник. Документ может быть опубликован сегодня, 19 февраля.

Ожидается, что в нем будет перечислено лишь небольшое количество связанных с Россией компаний, которым грозят санкции, узнало агентство. Также будет перечень компаний, которые выходят из проекта и не попадут под санкции.

Источники Bloomberg рассказали, что госсекретарь США Энтони Блинкен не хочет атаковать компании или отдельных представителей таких стран, как Германия, так как, по его мнению, важнее найти дипломатическое решение и устранить разногласия, возникшие во время каденции Дональда Трампа.

Сдержанная позиция администрации Байдена вызывает возмущение у критиков, которые подчеркивают, что законодательство США предусматривает санкции против любой иностранной компании, если она содействовала строительству трубопровода. Они также заявляют, что, пытаясь ослабить напряжение в отношениях с Германией, США рискуют оттолкнуть других союзников, таких как Украина, Польша и страны Балтии.

Собеседники Bloomberg рассказали, что, хотя администрация Трампа также уклонялась от введения санкций против немецких компаний, в последние недели она готовила такие меры. Санкции планировалось ввести против Маттиаса Варнига, главы Nord Stream 2 AG и бывшего агента Штази из Восточной Германии, который знаком с президентом России Путиным как минимум с 1991 года.

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Северный поток-2 — газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Строительство завершено более чем на 90%.

С декабря 2019 года действуют санкции США в отношении иностранных операторов судов-трубоукладчиков Северного потока-2, из-за которых швейцарско-нидерландская компания Allseas прекратила подводную укладку труб. Работы по строительству газопровода не велись примерно год.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые ограничения, предусмотренные оборонным бюджетом США на этот год. Они коснутся компаний, которые будут сертифицировать достройку Северного потока-2. Из-за новых санкций ряд европейских компаний, в том числе швейцарская Zurich Insurance, вышли из проекта.

6 февраля Россия возобновила прокладку труб Северного потока-2 в Дании через 413 дней после ее остановки из-за санкций США.

Украина считает Северный поток-2 политическим проектом, который необходим России для того, чтобы прекратить транзит газа в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему.

Президент США Джо Байден в январе назвал Севпоток-2 «плохой сделкой» для Европы. Вчера пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция администрации Байдена по отношению к газопроводу остается «ясной и неизменной». «Строительство газопровода сделает Украину и Центральную Европу уязвимыми для России и идет в разрез с целями стран Европы по энергетике и безопасности», — заявила Псаки.

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