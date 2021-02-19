«Это как дать пять рублей и сказать, что это пять долларов» 1 19.02.2021, 10:51

фото: ТАСС

Минчане исправно оплачивали «коммуналку», а ЖКХ хочет их выселить.

Пожилая минчанка исправно оплачивала «коммуналку», а теперь ее семью угрожают выселить из квартиры. Долг более чем в 900 рублей появился после странного перерасчета за воду. В результате последний год минчане провели в судах, но пока они защищались от исков расчетно-справочного центра, росла пеня. Очень долго белорусы надеялись, что суд услышит: долг выставлен без законных оснований. Теперь же они хотят, чтобы услышал не только суд, пишет onliner.by.

Больше года назад в почтовый ящик минской квартиры вместе с жировкой упали повестки в суд. Из них жильцы узнали, что Центр информационных технологий Мингорисполкома ждет, когда они заплатят более 290 рублей за «коммуналку». Позже оказалось, что это лишь малая часть долга. Сейчас расчетно-справочный центр присылает уже другие документы: сперва предупреждали, что если долг не будет погашен, отключат и воду, и свет; теперь — что выселят из квартиры. Когда платишь «коммуналку» исправно и в срок, такого явно не ждешь.

Пенсия хозяйки квартиры совсем небольшая. Ее дочь тоже зарабатывает немного — около 500 рублей, на которые нужно растить маленькую дочку. Была еще зарплата сына Александра — он живет отдельно, на 700 рублей содержит семью из трех человек.Сумма выставленного долга для семьи уже год назад была неподъемной, а теперь из-за пени выросла вдвое. Сейчас от минчан требуют более полутора тысяч рублей. И пока вы будете читать эту статью, пеня будет расти.

Предыстория: вам жировка с повесткой

Пожилая хозяйка квартиры регулярно ходила на почту и оплачивала счета. Но не знала, что вот уже несколько месяцев эти ее платежи уходят на погашение огромного долга. Оказалось, что «Водоканал» заподозрил жильцов квартиры в безучетном потреблении воды и потребовал сделать перерасчет. Получилась сумма более 900 рублей. О перерасчете ответчики узнали почти случайно, когда после суда, на который сам истец вообще не явился, поехали с вопросами в расчетно-справочный центр.

— Нам пришло письмо — мы перерасчитали. Поезжайте разбирайтесь с «Водоканалом», — ответили там.

В марте прошлого года, когда впервые пришла повестка в суд, Александр, сын хозяйки квартиры, был уверен, что никаких долгов у его семьи быть не может. В графе «пеня» в жировках матери практически всегда значилось «0.00».

— Мама — пожилая женщина. Она приходила на почту и платила столько, сколько ей говорили, всегда так делала. Сколько сказали — столько и заплатила.

А выходило, что плата за «коммуналку» просто растворялась в другом долге, который минчане отказываются признавать законным. Позволить себе полноценные услуги адвоката семья не могла, и Александру пришлось защищать интересы семьи и пожилой матери в суде самостоятельно.

Изучаем материалы дела. «Это как дать 5 рублей и сказать, что это 5 долларов»

Осенью 2019 года «Минскводоканал» прислал в расчетно-справочный центр письмо и потребовал провести перерасчет платы за коммунальные услуги в минской квартире, где прописаны четыре человека — сам Александр, его мать-пенсионерка, сестра и маленькая племянница. Фактически же там проживает только двое.

Период перерасчета — полтора года. Основание? По мнению «Водоканала», полгода назад в квартире были неисправны счетчики. Александр указывает на графы «Исправность» в актах. В них представителем «Водосбыта» вписано аккуратное «да».

— Во всех актах сверки за тот период было указано, что счетчики исправны. Согласно договору, в случае неисправности счетчиков УП «Минскводоканал» обязан был бы их заменить. В какой момент и кто решил, что они стали неисправны? — не понимает хода мысли организации Александр.

Но письмо из «Минскводоканала» все же пришло в расчетно-справочный центр, и там сделали вывод: за воду минчане должны заплатить не «по счетчикам», а «по нормам потребления». Норма на четверых — 32 кубометра в месяц. Это в разы больше, чем выходило «по счетчикам».

Но почему такой большой срок — полтора года? Период, за который вам могут предъявить перерасчет, может быть и больше — до трех лет. За точку отсчета возьмут дату последних достоверных показаний водомера. В случае с квартирой Александра такой датой выбрали июнь 2017 года: тогда в акте сверки, составленном во время планового обхода квартир, написали «все работает».

Что в этой истории не работает, так это положение №571, утвержденное Советом министров, и постановления №510 и №788, считает Александр. Еще в 2014 году Совмин принял постановление, в котором разъясняется, как поступить, обнаружив безучетное потребление воды или других коммунальных услуг. Предполагается простое действие — в течение десяти дней представители организации-исполнителя должны постучать в вашу квартиру и составить «акт о безучетном потреблении коммунальной услуги».

Этот акт составляется в двух экземплярах, утверждается руководителем организации, а после один из утвержденных экземпляров направляется плательщику — чтобы у того не осталось шансов не узнать о неучтенных кубометрах.

— Представители «Водоканала» таких актов не составляли. Они просто отправили в РСЦ письмо, и на его основании там произвели перерасчет. Так матери и разъяснили в расчетно-справочном центре после того, как она отправила письменный запрос. А когда она приезжала в РСЦ лично, слышала только «разбирайтесь с „Водоканалом“», — поясняет мужчина.

В материалах дела некоторые «акты» все-таки есть. Это акты сверки, то есть документы, которые составляются в том числе при плановом обходе квартир, когда проверяются фактические показания счетчиков.

— Суд признал акт сверки актом о безучетном потреблении, хотя он ни по форме, ни по содержанию не соответствует акту о безучетном потреблении. В нем не изложены сведения, которые необходимо было изложить согласно положению Совмина. Этот документ не утверждался у руководства «Минскводоканала». Это все равно что дать вам 5 рублей и сказать — «давайте считать, что это 5 долларов». На обеих бумажках цифры «пять», но они не тождественны, — утверждает Александр.

Мужчина может объяснить это и юридическим языком: согласно статье 181 Гражданско-процессуального кодекса, «факты, которые по закону должны быть подтверждены с помощью определенных средств доказывания, не могут подтверждаться никакими другими средствами доказывания».

Специалист водоканала поясняла в суде: в то время еще не было утвержденных актов о безучетном потреблении услуги, просто форму бланка не утвердили. Не то чтобы на это не было времени — положение Совмина приняли еще в 2014 году, а вопросы к счетчикам у «Минскводоканала» возникли спустя четыре года.

— Сами сотрудники «Водосбыта» в суде не отрицали, что акт о безучетном потреблении они не составляли. Сослались на то, что у них не было таких бланков. Тот факт, что у сотрудников не было соответствующего бланка, не мог являться объективным препятствием для составления акта о безучетном потреблении воды согласно всем требованиям положения Совмина, — убежден Александр.

Счетчик крутился в обратную сторону

В актах сверки, на основании которых «Минскводоканал» потребовал провести перерасчет, сказано, что «в квартире установлено биде» и что «при включении горячей воды в биде» один из водомеров «крутится в обратную сторону».

Стоп, так со счетчиками все же что-то не так? Зачем тогда судиться? Мать Александра заказала независимую экспертизу, потратила 400 рублей — это больше, чем вся ее пенсия. Специалист констатировал: у модели счетчика, который установлен в квартире, индикатор движения воды может крутиться против часовой стрелки. Но это не значит, что он «отматывает» кубометры вспять.

При этом в ванной пришлось сбить плитку, чтобы доказать, что никаких «мошеннических» подключений к трубам нет: да, в квартире установлено псевдобиде, но эксперт оправдал и его — оно было смонтировано без нарушения технических требований и не могло спровоцировать некорректную работу счетчика.

— Оказалось, что и это не важно. На суде ни один из контролеров вообще не смог пояснить, в какую сторону должны крутиться индикаторы счетчиков. Важно вот что: фактические данные приборов показывают, что объем потребления воды нарастал — как горячей, так и холодной. Крутись счетчик в обратную сторону, цифры фактического потребления воды уменьшились бы, тем более за полтора года. Но таких фактов контролерами при проверке счетчиков и фактических показаний в актах сверки не фиксировалось. И по показаниям, которые мы сами постоянно снимали, такой «отмотки» не наблюдалось, — утверждает Александр.

От первого иска расчетно-справочный центр отказался — но не потому, что согласился с доводами ответчиков. На протяжении всех этих месяцев мать Александра оплачивала текущие коммунальные услуги, вот РСЦ и решил «зачесть» эти суммы в счет погашения долга, который сформировали за безучетное потребление. Суд Заводского района Минска принял отказ от иска, хоть самого ответчика такая «мировая» не устраивала. Дело не рассмотрели, и расчетно-справочный центр подал новый иск — на следующий кусочек «насчитанного» ими «долга». Ведь раз деньги «перехватили» и перевели в счет погашения долга за воду, то текущая «коммуналка» оказалась неоплаченной. А пеня продолжала расти.

— Тот факт, что мы оплачивали текущие коммунальные услуги, не означает, что мы добровольно оплатили задолженность за воду, которую нам приписывают. После этого я сказал матери, чтобы она пока не спешила платить за текущие коммунальные услуги, ведь с такими расчетами суд никогда не рассмотрит дело по существу. Расчетно-справочный центр по суду взыскивает только малую часть рассчитанного ими долга, чтобы на остальную часть продолжать начислять пеню и чтобы рассчитанный ими долг рос до бесконечности. Ситуация выглядит как ультиматум: или оплачивай сформированный нами «долг» добровольно, или из долгов по пени ты не вылезешь, — заключает мужчина.

Слово адвокату. «Первый принципиальный ответчик»

В ноябре прокуратура опротестовала решение суда Заводского района Минска. В протесте были перечислены аргументы, с которыми к суду обращался и сам Александр: актов о безучетном потреблении воды не составлено, доказательств того, что нарушение работы инженерных систем вызвано действиями ответчика, не представлено. «При таких обстоятельствах суд неправильно применил нормы материального и процессуального права, вследствие чего данное решение нельзя признать законным и обоснованным», — говорилось в апелляции.

Но в последний момент прокуратура свой протест отозвала. В отличие от нее минчане не передумали доказывать суду свою правоту даже спустя год — и спустя тысячу рублей пени. Их максимальная степень отчаяния — «Это никогда не закончится» и «У меня уже опускаются руки». Но опустив руки, минчане садятся за составление очередной апелляционной жалобы. Это отличает их от других клиентов адвоката Татьяны, которая консультировала семью перед судом.

— Впервые в моей практике оказался такой принципиальный ответчик. К этому вопросу Александр подошел щепетильно. Сказал — ситуация неправильная, ни я, ни моя сестра, ни моя мать, никто не должен ничего платить по такой схеме, — вспоминает адвокат.

«Впервые в практике» означает, что Татьяна и прежде сталкивалась с потенциальными клиентами, которым выставлялись крупные суммы из-за перерасчета. Но в суд они не ходили. Адвокат не могла пообещать, что дело будет выиграно. Не обещала она этого и семье Александра:

— Почему люди редко приходят с такими делами в суд? Как правило, размер взысканий, которые производят по фактам безучетного потребления воды, не выходит за границы понимания жильцов. В моей практике были случаи, когда людям выставляли счет на 300 рублей. Клиенты сперва хватались за голову, а потом, чтобы не погружаться в судебные тяжбы, соглашались с иском. Решали для себя так: «Раз нам предъявили иск, наверное, мы виноваты, будем платить».

Семье Александра никто даже не предлагал рассрочку. Сумма была критичной, но судятся минчане не только потому, что не хватает денег оплатить выставленный долг.

— Всегда был вариант взять кредит для погашения такого долга. Я отстаиваю свою правоту, хочу доказать, что у РСЦ нет законных оснований формировать такие долги. Специалист «Водоканала» заявляла в суде: из-за того, что акты о безучетном потреблении воды не составлялись, пострадали многие. Даже если я не выиграю суд, хочу придать это дело огласке. Если акт не составили в десятидневный срок, то никаким другим способом нельзя установить или доказать безучетное потребление. Если РСЦ и даже суды не руководствуются постановлениями Совмина, зачем тогда эти постановления принимаются? — задается логичным вопросом мужчина.

Прения сторон

Можно бесконечно смотреть, как льется вода и как применяются нормы права. Сколько воды утекло в минской квартире и почему закон пока так и не защитил людей, Onliner спросил у «Минскводоканала». Однако, взяв время на раздумье, организация все же отказалась комментировать ситуацию.

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