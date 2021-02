Минчане призывают отстранить Беларусь от участия в «Евровидении» 2 19.02.2021, 10:48

Белорусы против подпевал диктатора.

Жители минского микрорайона Лебяжий провели вечернюю акцию, на которой призвали отстранить Беларусь от участия в международном «Евровидении», пишет телеграм-канал «Баста».

«Хотите дать голос тем, кто воспевает пытки и убийства?»

«Wanna help to chant the deeds of torturers and murderers?”

«Честных журналистов в тюрьму, а подпевал диктатора на Eurovision!?»

«Fair journalists go to jail, dictator’s stooge singers go to Eurovision?»

