закрыть
19 февраля 2021, пятница, 11:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спецдокладчик ООН: У нас есть доказательства против силовиков в Минске

3
  • 19.02.2021, 11:00
Спецдокладчик ООН: У нас есть доказательства против силовиков в Минске
Анаис Марин

Анаис Марин рассказала, как готовится ее новый ежегодный доклад о событиях в Беларуси.

Анаис Марин, спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси, объявила о начале подготовки на эту тему доклада, который отразит события в Беларуси в 2021 году.

В интервью «Немецкой волне» Марин объяснила, как будет проходить работа над документом и каким образом можно сейчас повлиять на отношение белорусских властей к соблюдению прав человека в стране.

- Как выглядит ваша работа над докладом о правах человека в Беларуси?

- Ежегодный доклад для Совета по правам человека ООН я готовлю согласно резолюции, которая принимается советом. Для этого мы собираем и изучаем данные, полученные нами из различных источников, и перепроверяем их. Среди таких источников может быть правительство Беларуси, дипломатические миссии в Минске, которые четко знают, что происходит в стране, международные организации, а также белорусские структуры гражданского общества и правозащитники. Мы постоянно получаем отчеты и доклады разных правозащитных организаций.

В этом году мы публично объявили, что приветствуем получение от всех заинтересованных сторон материалов для нашего нового доклада. И сейчас я почти ежедневно получаю какие-то заявления, доказательства нарушений прав человека в Беларуси и свидетельства от самих жертв репрессий. Среди прочего, есть и видео с доказательствами.

- Вы говорите "мы". Сколько человек вместе с вами готовят доклад?

- К сожалению, очень мало. У нас не хватает ресурсов, а работы очень много. Докладом постоянно занимаюсь я - на добровольной основе, как эксперт, не получая за это зарплату. Согласно резолюции СПЧ ООН, должен был работать еще один человек в Женеве, но он сильно занят тем, что участвует в подготовке доклада Верховного комиссара по правам человека, который вскоре будет представлен. Есть еще один стажер и волонтеры, которые помогают мне перепроверить информацию и написать этот доклад. Они также не получают зарплату.

- Чем будет этот доклад отличаться от двух предыдущих, составленных вами?

- Доклад для СПЧ будет посвящен непосредственно нарушениям прав человека в 2021 году. В данном случае, надо сказать, нет места для каких-то инноваций. Другое дело - доклад для Генеральной Ассамблеи ООН. Это тематический доклад, и тут я более свободна в выборе какого-то аспекта, на который можно сделать акцент. Доклад для совета - это своеобразная панорама, однако в этом году я решила обратить особое внимание на ситуацию в сфере образования в Беларуси.

Мне кажется важным осветить проблемы, которые есть и были ранее - случаи репрессий против студентов по политическим мотивам, против директоров школ, которые потеряли работу после того, как они вели честный подсчет голосов на выборах. Все эти вещи взаимосвязаны. И они демонстрируют, насколько в стране нарушается право на свободное выражение мнения.

- Власти в Минске не признают ваш мандат, не хотят с вами сотрудничать и не пускают в страну. Когда вы последний раз были в Беларуси, и не мешает ли такое игнорирование со стороны властей подготовке доклада?

- Последний раз я была в Минске осенью 2018 года. Власти делают вид, что моего мандата не существует. Я очень люблю Беларусь. У меня там друзья. И, конечно же, для работы над докладом было бы весьма полезно посетить страну, побывать, например, в тюрьмах, встретиться с разными людьми, в том числе и с представителями правительства. Потому что на самом деле первый адресат моих рекомендаций - это белорусские власти.

Очень жаль, что они не хотят сотрудничать со мной, ведь в противном случае они бы могли предоставить мне официальную информацию о том, что ими действительно делается для защиты прав человека в стране. До сих пор они не воспользовались такой возможностью.

- А зачем составлять доклады, если официальный Минск не замечает такие документы и их составителей?

- Я думаю, что на самом деле замечает. Полагаю, что своей работой довольно сильно мешаю властям. В Совете Безопасности ООН и в Совете по правам человека выступала не только я, но и помощница Верховного комиссара. Кроме того, в различных встречах приняли участие многие международные эксперты по этой тематике. И в ответ мы не раз видели недовольство со стороны не только Беларуси, но и других стран, которые также считают, что права человека - это лишь их внутреннее дело.

Я независимый эксперт, не дипломат и не представитель ООН. Такие доклады - это только один из инструментов. Мы отправляем письма в адрес властей, чтобы они прояснили ситуацию по тому или иному делу, дали гарантии, что, например, человек, который сейчас находится за решеткой, имеет доступ к адвокату и так далее. К нам обращались правозащитники с благодарностью, рассказывая, что после отправления наших писем, поддержанных тематическими спецдокладчиками (по пыткам, свободе собраний, СМИ и так далее), после нашего вмешательства положение таких лиц улучшалось.

Кроме того, мне кажется, что есть и педагогическое измерение в этих письмах - мы постоянно напоминаем о международных стандартах в области прав человека. Властям указывается, что есть международные конвенции, которые Беларусь подписала и ратифицировала, и их требования надо соблюдать.

- В вашем докладе за прошлый год и в заявлениях многих правозащитников говорится о беспрецедентном уровне насилия в Беларуси после президентских выборов. Вы сказали, что ваш доклад - только один из инструментов. Какие есть еще, чтобы повлиять на власти Беларуси с целью улучшения в стране ситуации с правами человека?

- Вы наверное знаете, что 17 стран-членов ОБСЕ запустили так называемый Московский механизм для изучения положения в Беларуси. Докладчиком был выбран авторитетный эксперт ОБСЕ, австрийский профессор Вольфганг Бенедек (он был докладчиком в рамках Московского механизма по нарушениям прав человека в Чечне в 2018 году. - Ред.).

В ноябре 2020 года был опубликован написанный им доклад, в котором зафиксированы все нарушения, которые были до, во время и после президентских выборов в Беларуси, и даны рекомендации - не только для правительства страны, но еще и для всех государств-членов ОБСЕ. Сейчас только их политическая воля может помочь улучшению ситуации.

Я также рассчитываю на то, что прокуроры в других странах в рамках универсальной юрисдикции откроют уголовные дела против тех белорусских силовиков, которые после выборов совершали такие серьезные преступления, как пытки. У нас есть доказательства, масса свидетельств об этом. И пострадавшие имеют право на справедливое правосудие, которое в самой Беларуси, к сожалению, сейчас невозможно.

Мой мандат как спецдокладчика ограничен, я не могу ни в коем случае участвовать в рассмотрении таких дел. Но когда ко мне обращаются жертвы репрессий, я должна им что-то сказать. Моя последняя надежда - чтобы эти люди имели право на расследование их дел именно за границей. Разумеется, пока те, кто нарушал закон, применял пытки, остаются в Беларуси. Но процессы в рамках универсальной юрисдикции хотя бы покажут, что внимание международного сообщества к положению в Беларуси не исчезло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип