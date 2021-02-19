Ученые обнаружили в Турции впечатляющую копию римского Колизея 19.02.2021, 11:05

На западе Турции прошли раскопки.

На западе Турции археологи обнаружили амфитеатр, который похож на всемирно известный Римский Колизей, большая часть сооружения все еще находится под землей. Как пишет «Апостроф», о находке сообщает издание Daily Sabah.

Во время раскопок были открыты внешние стены этого сооружения, расположенного в древнем городе Мастауре в современной провинции Айдын. Амфитеатр был найден на участке, покрытом оливковыми и фиговыми садами.

"Это может быть единственная полностью сохранившаяся арена здесь, в Турции. Сооружение сохранилось, поскольку было похоронено под землей в течение многих лет. Основные контуры видны сейчас, и мы планируем откопать больше этой весной", - сказал по этому поводу глава управления культуры и туризма провинции Айдын Умут Тунцер.

Обнаруженный на территории Турции амфитеатр по своему размеру сравним с Колизеем в Риме, который имеет длину 188 метров и ширину 156 метров. Подобные амфитеатры существуют на западе Турции, в том числе в Измире и на севере - в Чанаккале, но большинство из них в значительной степени разрушено.

Конструкция этого амфитеатра отличается от других своей формой, которая имеет полностью овальную форму.

Археологи полагают, что это сооружение использовалось для спортивных игр и гладиаторских боев в городе Мастаура, которому 1800 лет.

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