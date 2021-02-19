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Власти готовятся к масштабной девальвации белорусского рубля

  • 19.02.2021, 11:11
Власти готовятся к масштабной девальвации белорусского рубля

Таракан подписал специальный указ.

Таракан подписал указ о «курсовых разницах».

Указ дает коммерческим организациям (за исключением банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», НКФО) дополнительную возможность списания курсовых разниц, сообщает pronalogi.by.

Документ вступает в силу 20 февраля 2021 года.

Специалисты отмечают, что таким образом власти готовятся к девальвации белорусского рубля

А подписанный указ правителя имеет целью смягчение последствий падения курса рубля для коммерческих организаций.

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