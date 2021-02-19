Власти готовятся к масштабной девальвации белорусского рубля
- 19.02.2021, 11:11
Таракан подписал специальный указ.
Таракан подписал указ о «курсовых разницах».
Указ дает коммерческим организациям (за исключением банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», НКФО) дополнительную возможность списания курсовых разниц, сообщает pronalogi.by.
Документ вступает в силу 20 февраля 2021 года.
Специалисты отмечают, что таким образом власти готовятся к девальвации белорусского рубля
А подписанный указ правителя имеет целью смягчение последствий падения курса рубля для коммерческих организаций.